أمسية «اليوبيل الذهبي» تزيّن احتفالات نادي دبي لسباق الخيل بميدان

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق في تمام الساعة السابعة مساء اليوم على مضمار «ميدان» العالمي السباق الثالث لموسم نادي دبي لسباق الخيل، والذي سيحمل اسم «اليوبيل الذهبي» بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين.

ويحمل كل شوط من الأشواط السبعة اسم إمارة من إمارات الدولة برعاية القوات المسلحة والوحدات العسكرية في الدولة وبمشاركة أبناء شهداء الوطن الأبرار، الذين سيقدمون الجوائز في الأمسية للفائزين.

بطولة الانتصار

ويشارك في الشوط الخامس الرئيس «بطولة الانتصار - أم القيوين» برعاية «الطيران المشترك» والبالغ قيمة جوائزه 132 ألفاً و500 درهم 7 خيول .

و يشهد الشوط الأول «أبوظبي» برعاية «القوات البرية» بجوائزه 80 ألف درهم مشاركة 16 خيلاً .

ويشارك في الشوط الثاني «دبي» برعاية «القوات البحرية» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم 13 خيلاً .

ويشهد الشوط الثالث «الشارقة» برعاية «القوات الجوية والدفاع الجوي» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم مشاركة 8 خيول .

ويشارك في الشوط الرابع «عجمان» برعاية «حرس الرئاسة» والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم، 10 خيول .

ويشهد الشوط السادس «رأس الخيمة» برعاية «قوة الاحتياط» والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم مشاركة 10 .

ويشارك في الشوط السابع «الفجيرة» برعاية «هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية» والبالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، 12 خيلاً .

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