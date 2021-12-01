أمسية «اليوبيل الذهبي» تزيّن احتفالات نادي دبي لسباق الخيل بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق في تمام الساعة السابعة مساء الغد على مضمار «ميدان» العالمي السباق الثالث لموسم نادي دبي لسباق الخيل، والذي سيحمل اسم «اليوبيل الذهبي» بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين لدولتنا العزيزة.

ويحمل كل شوط من الأشواط السبعة اسم إمارة من إمارات الدولة برعاية القوات المسلحة والوحدات العسكرية في الدولة وبمشاركة أبناء شهداء الوطن الأبرار، الذين سيقدمون الجوائز في الأمسية للفائزين، بجانب ممثلي القوات المسلحة والوحدات العسكرية.

وتأتي رعاية القوات المسلحة والوحدات العسكرية للحفل، تكريماً لما تقدمه قواتنا المسلحة الباسلة من أروع آيات التضحية والفداء، وبما تسطره من بطولات، وما تحققه من إنجازات مشرفة في كل المهام الموكلة إليها داخل الدولة أو خارجها.

بطولة الانتصار

وستكون الأنظار متجه نحو الشوط الخامس الرئيس «بطولة الانتصار - أم القيوين» لمسافة 2000 متر «قوائم» برعاية «الطيران المشترك» والبالغ قيمة جوائزه 132 ألفاً و500 درهم وبمشاركة 7 خيول أبرزها «فور ذي توب» و«كويب» لـ «ر ر ر للسباقات»، «ايدون كاستيل» لحمدان بن حرمش، «مونداين» لناصر عسكر، «بلس كيو بارفيه» لـ «النقابة الروسية للسباقات»، «ريمورز» لـ «إسطبلات الراشد»، «سالتراين دبي» لعلي حداد.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «أبوظبي» لمسافة 1600 متر والمخصص للخيول العربية الأصيلة برعاية «القوات البرية» والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزها «رحال الوثبة» لـ «الوثبة للسباقات»، «أونلي سموك» و«رايقة» لـ «إسطبلات العجبان»، «جاب المحفوظ» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، «العجيب ورسان» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «دبي» لمسافة 1400 متر برعاية «القوات البحرية» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم 13 خيلاً أبرزها «ميد إين دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «مستر كافو» لسلطان علي، «الغيث» لسعيد سلطان الرحومي، «المهاجم» و«بن عسكر» لناصر عسكر.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «الشارقة» لمسافة 1600 متر برعاية «القوات الجوية والدفاع الجوي» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم مشاركة 8 خيول أبرزها «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «هيرو دورو» و«تابيتيوشن» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، «كريك هورايزون» لحمدان بن حرمش، «شريفموير» لمالكه البشير سالم الحراري.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «عجمان» لمسافة 2200 متر برعاية «حرس الرئاسة» والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم، 10 خيول أبرزها «دلالات» لـ «شادويل»، «دارك أوف نايت» لناصر عسكر، «مدلل» لحمدان بن حرمش، «أريبيان موون» لـ «الإسطبلات الوطنية»، «تولمونت» لحمد راشد بن غدير.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «رأس الخيمة» لمسافة 1600 متر برعاية «قوة الاحتياط» والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم مشاركة 10 خيول أبرزها «تنبيري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «الكامل» لـ «شادويل»، «كابيزانو» و«فيرست وينتر» لسلطان علي، «كيسي جونز» لناصر عسكر.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع «الفجيرة» لمسافة 1200 متر برعاية «هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية» والبالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، 12 خيلاً أبرزها «كارد شارب» و«ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «مقرب» لـ «شادويل»، «وفود» لـ «الاتحاد للسباقات»، «رويال ساندز» لـ «شراكة ذا كول سيلك».

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