بن دري وهيسكث إلى نهائي كأس عيد الاتحاد الخمسين للبولو

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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تأهل فريقا بن دري وهيسكث إلى نهائي كأس عيد الاتحاد الخمسين والمقرر أن يقام في تمام الساعة الرابعة من عصر غد بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند بعد فوز بن دري على فريق ذئاب دبي بستة أهداف مقابل خمسة أهداف ونصف، وفوز هيسكث على انكورا بنجاش بنتيجة خمسة أهداف ونصف مقابل خمسة أهداف في الدور قبل النهائي.

وقد وجهت إدارة النادي الدعوة إلى العديد من الشخصيات ورجال الأعمال لحضور المباراة الختامية وما يسبقها من فعاليات وألعاب ترفيهية إلى جانب المباراة التعويضية التي ستجمع بين فريقي ذئاب دبي وانكورا بنجاش على المركزين الثالث والرابع عند الساعة الثالثة إلا ربعاً.

وكان فريق بن دري قد تأهل بعد فوزه على فريق ذئاب دبي بصعوبة وبستة أهداف مقابل خمسة أهداف ونصف، حيث لعب فريق بن دري بتشكيل جديد بسبب غياب كل من محمد وراشد بن دري عن الفريق بسبب تواجدهما خارج الدولة، واستعان الفريق باللاعبين يوسف بن دسمال وسانشيز دوجان وبلاسيوس إلى جانب كابتن الفريق خالد بن دري أما فريق ذئاب دبي فقد جمع بين المتألق دوماً حبتور الحبتور ورجا ابو الجبين وخوان خوسيه وجوليرمو.

كما فاز فريق هيسكث على فريق انكورا بنجاش العنيد وبالكاد وبنتيجة خمسة أهداف ونصف مقابل خمسة أهداف أي بفارق نصف نقطة فقط «الهانديكاب» وبرغم قوة فريق انكورا إلا أن هيسكث ظل متقدماً بالنصف نقطة طوال الأشواط الأربعة لتأهل ويلحق بفريق بن دري ليواجه في النهائي سعياً للثأر منه لخسارته أمامه في المباراة الافتتاحية 4 أهداف مقابل 8 أهداف.

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