300 مشارك في الملتقى العالمي للخيول العربية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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انطلقت اليوم بأبوظبي، فعاليات الملتقى العالمي للخيول العربية في نسخته الحادية عشرة، ضمن ختام النسخة 13 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية العربية الأصيلة، وسط حضور كبير وبمشاركة 300 شخص من المهتمين بشأن الخيل من ملاك ومدربين وفرسان وفارسات وأطباء وحكام من مختلف الدول.

وشهدت الجلسة الافتتاحية في الملتقى خلال الفترة الصباحية بفندق دوسيت ثاني، بالندوة الأولى حول تربية الخيول بمشاركة خالد النابودة مالك الخيول المعروف، وعدد من الشخصيات العربية والأجنبية، نقاشاً مستفيضاً أكد خلاله المتحدثون على الدور الكبير الذي يلعبه «المهرجان العالمي» في زيادة اهتمام الملاك بتربية الخيل وتحسين الإنتاج، مع طرح العديد من الأفكار المتميزة.

وخلال الجلسة الثانية بعنوان «السباقات والتدريب» تحدث عدد من المدربين بقيادة هلال العلوي عن تطور سباقات الخيل والمشاكل الفنية، وأكد المتحدثون في الجلسة ضرورة المواكبة في التدريبات وزيادة عدد السباقات لإتاحة الفرصة أمام عدد كبير من الملاك وخلق المنافسات القوية التي تلعب دوراً في تجويد الأداء، واختتم الملتقى في يومه الأول بندوة عن «اللوائح والقوانين» والتي اتفق خلالها المتحدثون عن أهمية الالتزام في السباقات باللوائح والعمل على تجديدها وتطويرها وصولاً إلى مستوى أفضل في جميع السباقات مع العمل على نشرها بشكل واسع ومعرفة الفرسان والفارسات بها.

اليوم الثاني

ويتواصل الملتقى غدا عبر عدد من الجلسات، والتي تبدأ في الفترة الصباحية عن دور المرأة في رياضة الفروسية، بجانب جلسة أخرى بعنوان «الأعلام والعلاقات العامة»، وتختتم الجلسات بندوة حول مستقبل سباقات الخيول العربية، فيما يتجه الحضور غداً للمتابعة سباقات نادي العين يعقبه حفل عشاء على شرف ضيوف الدولة، مع متابعة سباقات يوم كأس الخليج بمضمار الشارقة يوم السبت، والذي يتوجه منه المشاركون في الملتقى إلى زيارة إكسبو دبي، ليكون الختام بالحدث الأبرز في سباقات الخيل العربي بمضار نادي أبوظبي للفروسية مساء الأحد المقبل، والذي يحتضن سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر ضمن أمسية حافلة بالسباقات المثيرة في عدد من الأشواط المختلفة.

مزاد الجوهرة

وفي سياق الملتقى أقيم مساء أمس بنجاح كبير مزاد «الجوهرة» بتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية، وذلك بنادي أبوظبي للفروسية، وسط إقبال كبير من الملاك والمدربين، وعرض عدد من السلالات لأقوى الخيول مثل «مهاب» و«منجز»، وأشاد المشاركون بفكرة المزاد الذي أقيم لأول مرة، على هامش «المهرجان العالمي» وسط مطالب باستمراره وتطويره في السنوات المقبلة.

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