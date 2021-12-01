غداً..انطلاق الباهية الدولية الأولى لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق صباح غدا الخميس منافسات بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمة الواحدة، وهي أول بطولة دولية ينظمها ويستضيفها نادي الباهية للفروسية في أبوظبي على ميدانه الرملي منذ افتتاحه عام 2009.. تقام البطولة في ثلاثة أيام تبدأ اليوم وتختتم مساء السبت، بإشراف الاتحادين، الدولي والإماراتي للفروسية، معلنة عن انطلاقة البطولات الدولية لقفز الحواجز بالإمارات خلال الموسم الحالي، التي تتواصل على ميادين أندية الفروسية من 22 ديسمبر الحالي وحتى 19 فبراير 2022، وتقدم مجموعة من المؤسسات والشركات الوطنية الرعاية والمساندة لبطولة الباهية الدولية، هي مجلس أبوظبي الرياضي، ولونجين، بنك أبوظبي التجاري، وشرطة أبوظبي وإسطبلات الشراع.

يتنافس 100 فارس وفارسة، في البطولة التي تشمل 6 منافسات دولية من فئة النجمة الواحدة، وأشواطها بمواصفات الجولة الواحدة، وجولة مع تمايز ومنافسة لتجميع النقاط، وصمم مسارها بحواجز يتراوح ارتفاعها بين (105 ـ 130) سم، مما يجعلها مناسبة تماماً لمشاركة الفرسان من فئتي المبتدئين والناشئين، وشوطين لبطولة دولية من الفئة ذاتها لخيول القفز الصغيرة عمر (6 ـ 7) سنوات، على حواجز (120 ـ 130) سم حسب العمر، وتقام المنافسات بمعدل شوطين في كل يوم.

يترأس البطولة عبد العزيز المرزوقي، ويديرها خالد علي الجنيبي، ويترأس لجنة التحكيم الدولي الإماراتي خليل إبراهيم، ومسارات المنافسات يصممها الدولي الألماني كريستوف جونن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز