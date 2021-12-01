«قيصر دي فلقاس» بطل أغلى كؤوس الخيول

المصدر: تونس - وام

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سجلت المحطة التونسية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة نجاحات مبهرة وسط كرنفال احتفالي مميز شهده مضمار قصر السعيد الرملي أخيراً، ترحيباً بتنظيم الكأس الغالية للمرة الأولى في تونس وتقديراً للمكانة المرموقة للحدث ومسيرته الرائدة على مدار 28 عاماً.

وتقام سلسلة السباقات برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكل دول العالم.

ونجح المهر «قيصر دي فلقاس» العائد لإسطبلات نجيب جبابلي في الفوز بالكأس الغالية، قاطعاً مسافة السباق بزمن 2:25:00 دقيقة.

نجاحات

من جهته توجه فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بالشكر والتقدير للقائمين على تنظيم سباق المحطة التونسية، الذي أبهر الجميع بحفاوة الاستقبال ، متقدماً بالتهنئة لأبطال الكأس الغالية.

وقال الرحماني: «نفخر بالنجاحات الكبيرة التي يسجلها الحدث في كل محطاته وسباقاته العالمية والعربية وهو ما يؤكد السمعة المرموقة والثقة الدولية برسالة الإمارات السامية وأهدافها الطموحة لدعم مسيرة الخيول العربية من أجل الوصول لمراتب متقدمة، ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الوطني الأصيل».

وتابع: «نبارك لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، صاحب الاهتمام الكبير والنقلة النوعية بسباقات الخيل العربي، الإنجازات الكبرى التي تسجلها الكأس الغالية بعد ختام 12 محطة من سلسلة سباقات عام 2021، التي طافت خلالها المضامير العربية والأوروبية وأمريكا وحققت حضوراً جماهيرياً كبيراً، بما حقق إنجازات مميزة على كل الأصعدة، وهو ما يقودنا ويحفزنا لتقديم المزيد من البرامج والخطط المتطورة لمسيرة الكأس الغالية في الأعوام المقبلة».

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