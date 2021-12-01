القرعة تحدد بوابات انطلاق الخيل في سباق جوهرة تاج زايد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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شهد فندق دوسيت ثاني بالعاصمة أبوظبي ظهر أمس، مراسم قرعة سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر، والذي تبلغ قيمة جائزته المالية 5 ملايين درهم، ويقام يوم الأحد المقبل على المضمار العشبي لنادي أبوظبي للفروسية برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

وأسفرت مراسم القرعة المخصصة لتحديد بوابات الخيل التي يبلغ عددها 15 خيلاً، عن انطلاقة «بسمة» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من البوابة «4»، وانطلاق «حيان» و«حراب» و«صمود» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، من البوابات «5» و«8»، و«11» على التوالي، وانطلاقة «الربع الخالي» و«أوتومان» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، من البوابتين «3» و«14» على التوالي.

وتفصيلاً لمراسم القرعة التي جرت بشفافية تامة عبر اختيارات الحضور من الملاك والمدربين، أسفرت عن مغادرة أف الوجل من البوابة «1»، متوكل الخالدية «2»، الربع الخالي «3»، بسمة «4»، حيان «5»، ميسي «6»، داجو لتوا «7»، حراب «8»، هوجار «9»، أرتميس «10»، صمود «11»، آر بي فرنش، «12»، سوكو «13»، أوتومان «14»، ليدي برنسيس «15»، وأعلنت إدارة المهرجان عن تقديم 7 سيارات جوائز للجماهير بنظم السحب، تأكيداً على الدور الكبير الذي يقوم به الجمهور في نجاح السباقات.

افتتاح الملتقى

وسبقت مراسم القرعة افتتاح الملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية، بحضور ضيوف الدولة، والمهتمين بالخيل العربي من ملاك ومدربين وفرسان وفارسات، وافتتح الملتقى بكلمة عبد الله المرر رئيس مجلس إدارة المهرجان، الذي رحب بالضيوف متمنياً لهم إقامة طيبة في الدولة، كما تمنى التوفيق لجميع المشاركين في سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، معلناً عن انطلاق فعاليات الملتقى الذي يحظى باهتمام عالمي كبير.

علامة فارقة

أعقبه عبد الله ماجد مدير الأرشيف الوطني، الذي أكد أهمية استذكار شهداء الوطن في هذه المناسبة نظراً لما قدموه من تضحيات وعطاء، ذاكراً أن الشهداء نور يضيء طريق الأجيال، واعتبر ماجد أن الملتقى يمثل استكمالاً لنهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والدور الكبير الذي قام به لإعلاء شأن الخيل العربي عالمياً، مشيراً إلى أن المهرجان العالمي أصبح علامة فارقة للارتقاء بالخيل العربي عالمياً، مؤكداً أنهم في الأرشيف الوطني يدعمون المهرجان إيماناً منهم بأن رياضة الفروسية تعبر عن تراث أصيل لدولة الإمارات يستحق الاهتمام به.

كما تحدثت خلود النعيمي ممثلة الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف، شريك المهرجان العالمي، وقالت إن الشركة الوطنية تفتخر بالتواجد مع المهرجان خلال السنوات الخمس الماضية، ذاكرة أنها سعيدة أكثر هذا العام لأن ختام المهرجان يتزامن مع اليوبيل الذهبي للدولة، ولأنه يقام بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة في التصدي لجائحة كورونا بفضل توجيهات وجهود القيادة الرشيدة، وأشادت النعيمي بنجاح المهرجان في تطوير الخيل العربي من خلال جولاته في كل العالم، مؤكدة أن المهرجان ما زال يحقق الكثير من النجاحات وأنهم يتوقعون الأفضل دائماً في المستقبل.

برنامج

يتضمن الملتقى اليوم برنامجاً متنوعاً عبر 3 ندوات بمشاركة خبراء الخيول من العالم، وستكون البداية عند العاشرة صباحاً بندوة حول توليد الخيول، والثانية عند الساعة الحادية عشرة و40 دقيقة عن السباقات والتدريبات وكيفية تطويرها، والثالثة ندوة حول القوانين والأنظمة الخاصة بالخيول العربية على أن يختتم الملتقى غداً بثلاث ندوات.

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