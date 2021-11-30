الملتقى العالمي للخيول العربية في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تنطلق، اليوم، في العاصمة أبوظبي، أعمال الملتقى العالمي لخيول السباق العربية، كما تجرى، اليوم أيضاً، بقاعة فندق دوسيت ثاني، مراسم القرعة لسباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، البالغة جائزته 5 ملايين درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، الذي سيقام يوم الأحد المقبل، على مضمار نادي أبوظبي للفروسية، بالتزامن مع عام «الخمسين». ويرعى الحدث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية.

واكتملت الاستعدادات للنسخة الحادية عشرة لأعمال الملتقى العالمي لخيول السباق العربية التي ستنطلق فعالياتها اليوم ويستمر لثلاثة أيام في العاصمة أبوظبي، ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي .

ويهدف الملتقى الذي اكتسب سمعة عالمية، وذلك لما قدمه من مكاسب عديدة لملاك ومربي الخيل العربي، وكذلك المدربين والفرسان، إلى تبادل الخبرات بين المهتمين بصناعة الخيل تحت سقف واحد، ومناقشة هموم الجواد العربي، وزيادة عدد سباقاته وانتشارها.

جلسات متنوعة

وتناقش الجلسة الأولى للملتقى «تربية الخيول»، بمشاركة نخبة من الملاك والمربين والمهتمين بصناعة الخيول العربية في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وتتناول الجلسة الثانية بداية من الحادية عشرة و40 دقيقة «السباقات والتدريب»، بنقاش حول تطوير أساليب تدريبات الخيول في السباقات، بمشاركة مجموعة من المدربين والخبراء، وسيكون محور الجلسة الثالثة التي تنعقد في الساعة الثانية والنصف، اللوائح والقوانين، بمشاركة عدد من المسؤولين في بلدانهم، حول النظم والقوانين السارية والقواعد العامة.

وتتواصل أعمال الملتقى بالجلسة الرابعة ، بعنوان «المرأة في السباقات».

ويوم الجمعة المقبل، يتم الانتقال إلى مضمار العين لمتابعة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ـ يوم العين.

وفي يوم السبت يتم الانتقال للشارقة لمتابعة يوم مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كأس دول مجلس التعاون الخليجي، ثم زيارة إكسبو 2020.

نخبة

وتتجه الأنظار يوم الأحد المقبل إلى سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي يشارك فيه 16 من نخبة من الخيول، حيث يدافع «ميسي» عن لقبه، وينافسه على اللقب «حيان» لياس لإدارة السباقات صاحب المركز الثالث في النسخة الأخيرة، و«صمود» صاحب أبرز الانتصارات في سباقات الفئة الأولى، إلى جانب «اوتومان» الفائز بالسباق التحضيري.

ويشارك أيضاً: هوجار دو لاردوس، سوكو، ليدي برنسيس، حراب، ارتميس، الربع الخالي، مباشر الخالدية، متوكل الخالدية، داغوي لوتوا، ار بي فرنش دود، الوجل، وبسمة، وتحدد القرعة بوابات الانطلاقة لكل جواد.

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