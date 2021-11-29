مواجهتان في «كأس اليوم الوطني للبولو»

المصدر: دبي- فائز بجبوج

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تستأنف، ظهر اليوم، منافسات اليوم الثاني من بطولة كأس اليوم الوطني للبولو، ويقام بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، حيث من المقرر وفق جدول البطولة أن يلتقي في الثالثة إلا ربع عصراً، فريقا انكورا مع هيسكث، بعد فوزه في المباراة الأولى على ذئاب دبي بنتيجة 8 ونصف مقابل خمسة أهداف، وبعدها يلتقي في الرابعة عصراً فريق بن دري مع ذئاب دبي، بعد فوز بن دري على هيسكث في المباراة الافتتاحية بثمانية أهداف مقابل أربعة أهداف.

يذكر أن البطولة يشارك فيها أربعة فرق، معظم لاعبيها من العناصر المواطنة الشابة، التي أكدت حضوراً قوياً بساحات اللعبة.

ويقام نهائي البطولة بين الفائزين في مباراتي اليوم، في الرابعة من عصر يوم الجمعة المقبل، ويسبقه مباراة الترضية بين الفريقين الخاسرين.

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