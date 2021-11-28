علي الكربي يواصل التألق في دوري قفز الحواجز

المصدر: العين - البيان الرياضي

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أحرز الفارس الشاب علي حمد الكربي من إسطبلات الشراع جائزة المركز الأول في ختام فعاليات الأسبوع الـتاسع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين راعية دوري القفز في نسخته العاشرة، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع نادي العين للفروسية والرماية والغولف الذي يستضيف للمرة الأولى إحدى منافسات الدوري خلال الموسم الحالي، على أمل عودة الفرسان والفارسات للمنافسة مجدداً على ميدانه في منافسات الأسبوع 12 للدوري بعد أسبوعين من الآن (17 ـ 18) ديسمبر، وفي بطولتين دوليتين على التوالي من فئة النجمتين والثلاث نجوم.

اكتسبت المنافسات الأخيرة التي جرت خلال ثلاثة أيام، أهمية لدى الفرسان وأتموا بها جاهزية الاستعداد للمشاركة في أول بطولة دولية لقفز الحواجز بالموسم، والتي سينظمها نادي الباهية للفروسية في أبوظبي للمرة الأولى على ميدانه الرملي.

شهد المنافسات وتوّج الفائزين محمد راشد الناصري مدير عام النادي، وتوم بوشنان مدير العمليات، ومثّل اتحاد الفروسية حسام زميت، وأدار لجنة التحكيم الحكم الدولي خليل إبراهيم.

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