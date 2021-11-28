راشد بن حمدان يتوج «فار سكاي» بكأس حمدان بن راشد

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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توج الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر الجواد «فار سكاي» لسكاي للسباقات، بقيادة الفارس جورج بيكل بطلاً لكأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الشوط الخامس والرئيسي «برعاية مجموعة ماستر كولكشن من لونجين» المخصص للخيول المهجنة، ولمسافة 1700م ومجمل جوائزه البالغة 200 ألف درهم، بزمن 1.48.16 دقيقة في السباق، الذي أقيم بنادي الشارقة للفروسية والسباق،وذلك بحضور الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار».

وحل ثانياً في الشوط المهر «مونوسكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بليه المهر «هاربور سبيريت» التابع لإسطبل رمضان،ثالثاً.

أقيم السباق بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة، وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 95 جواداً مع وجود 10 جياد على الاحتياط، وبجوائز بلغ مجموعها 400 ألف درهم، تنافست على مدار ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

وفازت المهرة «وضحة» للوثبة للسباقات التابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بلقب الشوط الثاني: «شوط مجموعة ريكورد من لونجين» للمبتدئة لمسافة 1200م، بزمن 1.22.53، وجاءت «محمودة» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في المركز الثاني، وحلت «جاب اليرحة» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم في المركز الثالث.

وأكمل «اشطر» ثنائية الوثبة للسباقات بفوزه بلقب الشوط الثالث: «مجموعة إليجانت من لونجين»- تكافؤ، ومسافته 1000 م بزمن 1.05.91، وحل ثانياً «الغربي» لمالكه سيف المزروعي، وثالثاً «نجم الرواسي» لمالكه أحمد الشميلي.

الشوط الرابع

وفاز المهر «مجدي» من إسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بالشوط الرابع: «شوط مجموعة كونكويست من لونجين» تكافؤ، وقطع مسافة 2000 م بزمن 2.24.12، وجاء ثانياً «إيه إف مهلهل» لخالد النابودة وحل «بشارة الريف» لإسطبلات العجبان في المركز الثالث.

وحصد الجواد «إيه اف يختم» لمالكه خالد خليفة النابودة المركز الأول في الشوط الأول: «شوط مجموعة دولشي فيتا من لونجين» للخيول المبتدئة لمسافة 1200م، وحقق زمن 1.20.60 متقدماً على «إيه إس عجب» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.

وحقق المهر «إيه اف الماهر» لمالكه أيمن إبراهيم جعفر المركز الأول في الشوط السادس: «شوط مجموعة سانت ايمييه من لونجين» شوط تكافؤ، لمسافة 1700م، بزمن 2.00.95 وحل وصيفاً «إيه اف سيف» لمالكه خالد النابودة، والثالث «شريف كيه بي» لمالكه مصبح خميس المهيري.

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