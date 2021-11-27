8 ملايين درهم مبيعات مزاد عجمان للخيل

المصدر: عجمان - وام

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حققت مبيعات مزاد عجمان للخيل الذي نظمته جمعية الإمارات للخيول العربية، بمربط عجمان، مبلغاً قياسياً بلغ 8 ملايين و169 ألف درهم، وبلغ عدد الخيول المباعة 55 خيلاً من بين 58 خيلاً تم عرضها خلال المزاد.

وسجلت الفرس «ع. ج.رهيدا» التي تنحدر من الفحل «دبليو اتش جستس» والفرس «لومير روساليتا» أعلى سعر خلال المزاد بلغ 700 ألف درهم.

شارك في المزاد عدد كبير من الملاك والمهتمين بخيول الجمال من الإمارات، وبلغ عدد الملاك الذين شاركوا في المزايدات من الإمارات 37، فيما بلغ عدد المسجلين من خارج الإمارات 46 مالكاً.

وأكد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية أن المزاد حقق نجاحاً كبيراً فاق التوقعات، وسجل أرقاماً قياسية من حيث الخيول المعروضة والحضور الكبير للملاك من داخل وخارج الدولة، مشيراً إلى أن الجمعية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وباعتبارها الجهة الرسمية في الدولة تسعى لتوفير أعلى مستوى من الخدمات لدعم الملاك والمربين من أجل اقتناء أجود سلالات الخيول العربية، الأمر الذي يسهم في تطوير هذا النشاط، والمحافظة على ريادتها في جميع المجالات بهذا القطاع المهم المرتبط بتراث وتاريخ وقيم دولة الإمارات.

وقال: تحظى أنشطة وسباقات وفعاليات الجمعية بمتابعة حثيثة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة لتوفير أفضل الممارسات العالمية في جميع الخدمات لملاك ومربي الخيل العربية، الأمر الذي تم تطبيقه بأعلى معايير الجودة في هذا المزاد من خلال تيسير إجراءات الشراء سواء بالحضور شخصياً، أو إلكترونياً عن بعد، بما انعكس إيجاباً على معدلات البيع والشراء التي حققت أرقاماً قياسية.

توجه محمد الحربي بالشكر إلى الكوادر المختصة بالجمعية التي أدارت المشهد باقتدار واحترافية، من أجل حفظ حقوق الملاك والمشترين.

من جانبه قال خالد العميري المدير العام لمربط عجمان، إن المزاد كان مميزاً هذا العام بعرض أفضل الخيول العربية الأصيلة التي تنتمي لسلالات فاخرة.. مشيراً إلى أن المزايدات الكبيرة أكبر دليل على ذلك.

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