تونس تحتضن المحطة 12 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تحتضن تونس للمرة الأولى غداً الأحد بمضمار قصر السعيد المحطة 12 ضمن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثامنة والعشرين، وذلك في ثاني الجولات العربية، بعد أن انضمت تونس هذا العام لأجندة سباقات الكأس الغالية في عام الخمسين.

وتقام سلسلة السباقات برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكل دول العالم، كما تقام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بإشراف اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وفيصل الرحماني مشرف عام السباقات.

ويشارك في السباق الذي يقام ضمن (الفئة الأولى) لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية 16 خيلاً تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في تونس المعروفة بتقاليدها العريقة في تربية الخيول الذين نجحوا في صناعة قصص أبطال تألقوا عالمياً، وذلك للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، وسط مشاركة أفضل ونخبة الخيول العربية.

ويشارك في السباق مجموعة مميزة من الخيول هي: «السراب، عراق، ازمير، استمارة، جهاد العرب، جسور العرب، جاهد، جازم، يعقوب، كندي، كنز البادية، خدام، قسطلى، قرنفل، قيصر دي فلقاس، كنز قرطاج».

فخر

من جهته قال مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «سعداء بانضمام تونس لأجندة سباقات الكأس الغالية بنسختها الثامنة والعشرين، وفخورين بامتداد رسالة وأهداف الحدث للملاك والمربين للخيل العربية في تونس التي تعتبر من الدول التي تهتم بتربية واقتناء الخيل العربي، وتشجع الملاك على الحفاظ على مسيرته الأصيلة، وهو الأمر الذي ينسجم مع مسيرة الكأس الغالية».

وأضاف: «إن اللجنة المنظمة لسلسلة سباقات الكأس الغالية حريصة على تعزيز مسيرة النجاحات ومضاعفتها في كافة المضامير العالمية والعربية المعتمدة بأجندتها في كل عام، وتخطط لإيصال رسالة الحدث ومفاهيمه لكافة ملاك ومربي الخيل في العالم، وعكس أهمية ومكانة الخيل العربية، ما يتماشى مع دعم القيادة الرشيدة لهذا الموروث الأصيل الذي يشكل ركناً أصيلاً من تراث الإمارات العريق».

نجاحات

من جانبه أعرب فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عن رضاه الكبير لما تحققه الكأس الغالية من نجاحات ومنجزات داعمة لتعزيز مكانة الخيل العربي في كافة دول العالم والوطن العربي، مؤكداً أن جميع خطط التطوير والتقدم التي تشهدها كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تعود للدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي يولي أهمية قصوى لتقديم الدعم وكافة مقومات النجاح لرعاية وتربية اقتناء الخيل العربي الذي يقف بمكانة مرموقة عالمياً.

وأضاف: «إن محطة تونس من المحطات الجديدة التي انضمت لأجندة سباقاتنا، وتمثل محطة مهمة في أول ظهور لها في المشهد التونسي الذي يعد من البلدان المنتجة وصاحبة الحضور القوي في صناعة الأبطال، كما تجسد مراحل التطوير المستمرة من عام لآخر، والتي تشرف عليها اللجنة العليا المنظمة».

وتابع: «إن النسخة الثامنة والعشرين جسدت منجزات إضافية لسلسلة السباقات التي طافت دول العالم بإعجاب كبير، وعكست مدى التقدم الذي تقطعه الكأس الغالية في كل عام والبصمات الجديدة التي تضعها اللجنة المنظمة من أجل توسع نطاق أهدافها وترجمة رسالتها الرامية لإعلاء الخيل العربي الأصيل عالمياً، ودعم وتحفيز ملاك ومربي الخيل للاهتمام والمشاركة في السباقات العالمية، مبيناً أن هناك المزيد من الخطط المميزة التي ستشهدها النسخة المقبلة، وستعلن عنها اللجنة المنظمة في وقت لاحق، بما يعزز المكانة والحضور القوي للكأس الغالية في السباقات العالمية من خلال التواجد في نخبة المهرجانات وأعرق المضامير بدول العالم».

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