«ماكسفيلد» لجودلفين يعتزل في القمة

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

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أعلنت إسطبلات (جودلفين) عن اعتزال النجم «ماكسفيلد» وتحويله لمجال الإنتاج عقب الانتصار الكبير الذي حققه باقتناصه لقب (كلارك ستيكس) للفئة الأولى والذي أقيم على مضمار (شيرشل داونز)، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المدرب بريندان والش: «أشعر بارتياح من تمكن»ماكسفيلد«من تنفيذ المهمة المطلوبة واختتام سيرته بالفوز. هذا سباق رفيع للغاية ومن الرائع أن نتمكن من الفوز به، ونأمل أن يمضي إلى نجاحات كبرى في عالم الإنتاج. لقد كان ببساطة جواداً استثنائياً بالنسبة لنا، ولا تسعفني الكلمات للحديث عنه.

وأضاف:»ظهر «ماكسفيلد» بمستوى رائع منذ البداية، وعاد من الإصابة وكانت درساً مفيداً للغاية لنا جميعاً، وكان هذا الجواد دافعاً لنهوضي في الصباح الباكر على مدى العامين الماضيين، وسيكون من الصعب العثور على جواد آخر مثله.

وتابع قائلاً: وكان رائعاً رؤية «ماكسفيلد» يناضل على اللقب في المسار المستقيم، وفي انتصاراته السابقة كانت التحديات سهلة بالنسبة له، ولكن توجب عليه تقديم المزيد اليوم، وقال هوسيه إن «ماكسفيلد» حينما شعر باقتراب «هابي سيفر»، عزز من سرعته مجدداً.

«هذا الفوز ليس لي فقط، بل للفريق بأكمله، والفضل لهم جميعاً ولكل العاملين في جودلفين والذين قدموا دعماً رائعاً طوال سيرة الجواد، ولا أجد ما يكفي من عبارات التقدير لهم».

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