سالم بن غدير: «رازين دبي» يمتلك مستقبلاً مشرقاً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أشاد المدرب سالم بن غدير بالأداء الذي قدمه «رازين دبي» بطل الشوط الرابع، إذ قدم مستوى متميزاً في السباق، محققاً اللقب بفارق 5 أطوال عن أقرب منافسيه، وهذا يؤكد قوته وأن لديه مستقبلاً واعداً ومشرقاً في السباقات، وخاصة أنه ينحدر من نسل الفحل «فروستد» وأمه «وار بوبي».



وأضاف إن البطل ظهرت عليه علامات التميز في التدريبات داخل الاسطبل، على الرغم من قصر مدة التحضيرات لمشاركة البطل في الموسم الحالي بسبب وصوله متأخراً من بريطانيا، إذ لم تزد فترة تدربه على شهرين.



كما امتدح سالم بن غدير أداء «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والذي توج بطلاً للشوط السادس، مشيراً إلى أن البطل ينحدر من نسل الفحل «شمردل»، وقادر على العطاء على الرغم من أنه يبلغ من العمر 9 سنوات، مؤكداً في الوقت نفسه إمكان مشاركة البطل في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي الذي سينطلق في يناير المقبل.

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