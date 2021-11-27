فيصل الشعفار: شهداء الوطن ضربوا أروع الأمثلة في التضحية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد فيصل الشعفار عضو مجلس إدارة «الشعفار للاستثمار» أن «يوم الشهيد» هو يوم عظيم للوطن لما يمثله من مزيج فريد من الشعور بالعزة والوطنية، مضيفاً بأن شهداء وطننا الأبرار هم الذين يسطّرون بدمائهم الطاهرة تاريخنا، ويبذلون أرواحهم في سبيل الدفاع عنا وحمايتنا، ضاربين بذلك أروع الأمثلة في التضحية والفداء والانتماء للأرض والوطن.



وتقدم فيصل الشعفار بخالص التهاني لسلطان السبوسي على تحقيق «كينج ليو» لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «الشعفار للاستثمار».



وأشاد فيصل الشعفار بمستوى السباق الثالث لمضمار جبل علي، وكذلك الحضور الجماهيري الذين اتبعوا كافة التعليمات الصادرة من إدارة المضمار المرتبطة بجائحة «كورونا»، متمنياً النجاح والتوفيق للملاك والمدربين والفرسان المشاركين في موسم المضمار الأصفر.



وأضاف بأن «الشعفار للاستثمار» ستواصل دعمها ورعايتها لسباقات مضمار جبل علي، وهذا التزام وطني للشركات الوطنية المحلية.

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