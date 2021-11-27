شريف الحلواني: الإمارات تفخر بعطاء وتضحيات شهدائها الأبرار

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي أن «يوم الشهيد» هي مناسبة غالية على الجميع نعبر من خلالها عن فخرنا بعطاء وتضحيات شهدائها الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الغالية من أجل رفعة ومكانة الوطن وعلو شأنه بين الأمم، وتؤكد من خلالها أنها لن تنسى شجاعة وإخلاص وتفاني أبناء الوطن المُخلصين في ساحات العز والفخر.



وأضاف أن هذا اليوم يحمل أسمى معاني المجد والبطولة والوفاء والولاء والانتماء، ومناسبة نُذكر فيها الأجيال القادمة بدور الشهداء في خدمة الوطن وإعلاء كلمته، إذ لن ينسى التاريخ ما قدموه في ساحات التضحية والدفاع عن الحق والعدل.

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