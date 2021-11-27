إبراهيم أستاذي: نفخر برعاية «كأس يوم الشهيد»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعرب إبراهيم أستاذي المدير التنفيذي لمركز دبي العقاري عن فخرهم برعاية المركز لشوط «كأس يوم الشهيد» بما يمثله من ذكرى غالية للوطن.



وأضاف أن هذا اليوم المجيد يعكس مدى تقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار ومدى حرصها على تكريمهم في أعلى المستويات الرسمية والاحتفاء بذكراهم سنوياً ولأن يكون هذا اليوم الوطني يوم فخر، يحمل أسمى معاني المجد والبطولة والوفاء والولاء والانتماء للأرض والقيادة، ومناسبة نُذكر فيها الأجيال القادمة بدور الشهداء في خدمة الوطن وإعلاء كلمته.

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