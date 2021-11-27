محمد الشحي: نستذكر من وهبوا أرواحهم فداء للوطن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإدارة مضمار جبل علي على تخصيص شوط يحمل اسم «كأس يوم الشهيد»، تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة، الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية.



وأضاف إن «يوم الشهيد» مناسبة عظيمة نستذكر من خلالها من وهبوا أرواحهم فداء للوطن وضربوا أورع الأمثلة في التضحية لنصرة الحق والقيم والمبادئ النبيلة، والتي سوف تبقى خالدة في قلوب وذاكرة الأجيال القادمة.



وعن سباق أمس، قال المهندس محمد الشحي إن الشوط الثالث الرئيس برعاية «اسطبلات شادويل» تميز بالقوة والإثارة، إذ بلغ معدل تصنيف الخيول المشاركة من 85 إلى 116.



كما أعرب المهندس محمد الشحي عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير، والتزامهم الإجراءات الاحترازية باتباع بروتوكول «كوفيد 19».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز