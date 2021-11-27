«آيلاند رول» بطلاً لـ «كأس يوم الشهيد» بمضمار «جبل علي»

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا، خالد المهيري

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ظفر «آيلاند رول» لمحمد أحمد علي السبوسي بلقب «كأس يوم الشهيد» لمسافة 1400 متر برعاية «مركز دبي العقاري» في ثالث سباقات مضمار «جبل علي»، والذي أقيم يوم أمس وحمل اسم «سباق ند الشبا».



كما اقتنص «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «إس آي إس المملكة المتحدة»، فيما توج «الطارق» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم بلقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «إسطبلات شادويل».







وشهد السباق تألق المدربين أحمد بن حرمش وسالم بن غدير اللذين حققا ثنائية، فيما حقق الفارسان راي داوسون ورويستون فرنش ثنائية أيضاً في الأمسية.





الشوط الأول





ظفر «آيلاند رول» لمحمد أحمد علي السبوسي بلقب الشوط الأول «كأس يوم الشهيد» لمسافة 1400 متر برعاية «مركز دبي العقاري» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش مسجلاً زمناً قدره 1.26.08 دقيقة وبفارق 5 أطوال وربع الطول عن «يورمان» لمحمد خليل أحمد بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.



وحل ثالثاً «اكسبريس روت» لـ «إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.





الشوط الثاني





حقق «كينج ليو» لسلطان علي لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش مسجلاً زمناً قدره 1.12.52 دقيقة وبفارق 5 أطوال وربع الطول عن «أنكل حامد» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.



وجاء في المركز الثالث «لو أوف نيتشر» لمالكيه راشد الشحي توفيق محمد بقيادة الفارس المعتصم البلوشي وإشراف المدرب هلال العلوي.





الشوط الثالث







اقتنص «الطارق» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم لقب الشوط الثالث الرئيسي لمسافة 1200 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.12.10 دقيقة وبفارق رقبة عن «ستوري أوف لايت» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.



وحل ثالثاً «خزام» لـ «شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون.





الشوط الرابع





ظفر «رازين دبي» لسعيد سلطان الرحومي بلقب الشوط الرابع لمسافة 1000 متر برعاية «دبي للمرطبات» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.00.21 دقيقة وبفارق 5 أطوال عن «كلاسيك سيتي» لـ «إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.



وجاء في المركز الثالث «فيوجن جولد» لـ «ألتيما القابضة للتهجين» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار.





الشوط الخامس





حققت «ليدي سناز» لملاكها مايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك لقب الشوط الخامس لمسافة 1950 متر برعاية «بنك دبي التجاري» البالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلة زمناً قدره 2.01.25 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف عن «بويتس مايند» لسلمان علي الصابري بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب دووج واتسون.



وجاء في المركز الثالث «كوست سكاي» لـ «سكاي للسباقات» بقيادة الفارس جورج بيكل وإشراف المدرب دووج واتسون.





الشوط السادس







اقتنص «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس والختامي لمسافة 1600 متر برعاية «إس آي إس المملكة المتحدة» البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمنا قدره 1.39.76 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «إكسايتينغ دايز» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.





وحل ثالثاً «بريفنت» لمالكه أحمد غليطة المهيري بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.





تكريم مستحق





ومن جانب آخر، قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل بتكريم أفضل مدرب وفارس للسباق الماضي، والتي استلمها المدرب بوبات سيمار نيابة عن «إسطبلات زعبيل» والفارس تاغ أوشي.

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