إسطبلات SS نجمة سباق يوم الشهيد للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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توجت إسطبلات SS بلقب سباق يوم الشهيد للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم الذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة 114 فارساً وفارسة، وحققت إسطبلات SS اللقب بواسطة الفارس فارس أحمد المنصوري على صهوة الجواد «الطنطاوي» بعد مطاردته للصدارة منذ بداية المنافسات، منهياً السباق في زمن قدره 4.18.55 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس حمدان أحمد المري على صهوة الجواد «شامان دي لا فولي» لإسطبلات زعبيل -2، مسجلاً زمناً قدره 4.19.04 ساعات، واحتلت المركز الثالث الفارسة زبيدة علي ممتطية صهوة الجواد «إمهان دي لاريكو» لإسطبلات الرمك، مسجلة زمناً قدره 4.27.22 ساعات.



وحقق الفارس مطر المركز الرابع مطر حمد ملهوف الكتبي على صهوة الجواد «بوكسيل كرازا» لإسطبلات ماس للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.27.44 ساعات، يليه في المركز الخامس الفارس سهيل علي الغيلاني على صهوة الجواد «زلاتان ليريم» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 4.32.36 ساعات.







مناسبة وطنية





وفي هذه المناسبة، أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نحتفي من خلالها بشهداء الإمارات الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن ونصرة الحق، حيث ارتأت اللجنة المنظمة في نادي دبي للفروسية إحياء هذه الذكرى السنوية من كل عام عبر إقامة سباق يحمل اسم يوم الشهيد تكريماً وعرفاناً لما قدمه أبطالنا من تضحيات وبذل وعطاء في ميادين العز والشرف، مشيداً بالحضور المميز والمشاركة القوية من مختلف الفرسان والإسطبلات، والتي تعكس حجم وأهمية الذكرى الخالدة في قلوب أهل الإمارات.





وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم إن المشاركة جاءت مخصصة في السباق للإسطبلات الخاصة، مما يعكس الدعم اللا محدود للموروث الأصيل، ولهذه الشريحة المهمة من الملاك المواطنين من قبل «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مثمناً جهود اللجنة المنظمة وفرق العمل في مدينة دبي الدولية للقدرة التي تعمل جاهدة لإظهار السباقات بحلة تنظيمية زاهية تليق بسمعة ومكانة رياضة القدرة الإماراتية في عالم الفروسية.





تتويج الفائزين





وبعد نهاية السباق، قام اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، بتتويج الفائزين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بحضور جمهور غفير من محبي سباقات القدرة.





الغيلاني يتصدر «الأولى»





وبالعودة إلى مجريات السباق، تصدر الفارس سهيل الغيلاني المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر» على صهوة «زلاتان ليريم» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 1.29.03 ساعة، وجاء في المركز الثاني فارس المنصوري على صهوة «الطنطاوي» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 1.19.54 ساعة، وحلت في المركز الثالث الفارسة طاهرة إبراهيم على صهوة «إس إم فا جوانيتا» لإسطبلات الكمدة، مسجلة زمناً قدره 1.20.53 ساعة، تليها في المركز الرابع زميلتها الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة «تونكي دي بو مارلي» لإسطبلات الكمدة، مسجلة زمناً قدره 1.21.21 ساعة، وجاء في المركز الخامس الفارس سالم الكتبي على صهوة «ابسولوت دي فونبيرول» لإسطبلات SM، مسجلاً زمناً قدره 1.21.31 ساعة.



وتزعمت الفارسة ليلى المرزوقي المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر» مسجلة زمناً قدره 2.37.11 ساعة، وحافظ فارس المنصوري على مركزه الثاني مسجلاً زمناً قدره 2.37.15 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس سالم الكتبي مسجلاً زمناً قدره 2.37.49 ساعة. وواصل الفارس منصور الفارسي الزحف إلى الصدارة بعد أن حل في المركز الرابع بدلاً من السابع على صهوة «نبراس» لإسطبلات SS-2، مسجلاً زمناً قدره 2.38.44 ساعة، بينما تراجع الفارس سهيل الغيلاني إلى المركز الخامس بعد أن كان متصدراً مسجلاً في هذه المرحلة زمناً قدره 2.38.47 ساعة.



ولم تشهد المرحلة الثالثة قبل الأخيرة تغييرات كبيرة والتي بلغت مسافتها 25 كلم «المسار الأزرق»، حيث تصدر المرحلة فارس المنصوري مسجلاً زمناً قدره 3.37.05 ساعات، ونجح الفارس حمدان المري في مزاحمة الصدارة بعد أن جاء ثانياً بدلاً من المركز الثامن ممتطياً صهوة «سامان دي لا فولي» لإسطبلات زعبيل -2، مسجلاً زمناً قدره 3.39.58 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس سهيل الغيلاني مسجلاً زمناً قدره 3.40.00 ساعات، يليه في المركز الرابع الفارس فيديركو فيربر على صهوة «اتس سي أصالة» لإسطبلات العين، مسجلاً زمناً قدره 3.41.31 ساعات، يليه في المركز الخامس الفارس منصور الفارسي مسجلاً زمناً قدره 3.44.08 ساعات.





حمدان السبوسي: التتويج ثمرة دعم «فارس العرب»





أعرب حمدان سلطان بن علي السبوسي عن سعادته بفوز إسطبلات SS باللقب عن طريق الجواد المميز «الطنطاوي»، والذي امتطى صهوته فارس المنصوري، وقال لـ «البيان الرياضي» إن اعتلاء منصة التتويج والفوز بالمركز الأول في سباق يوم الشهيد وغيرها من سباقات القدرة، هو ثمرة الدعم والتوجيهات من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى سموه على تشجيعه وتحفيزه شخصياً في عالم الفروسية عموماً وسباقات القدرة على وجه الخصوص مما كان له بالغ الأثر في تعزيز علاقته وارتباطه بهذه الرياضة العريقة والموروث الأصيل.



وأكد السبوسي أن إسطبلات SS تتطلع إلى معانقة المجد دائماً، وستواصل رحلة التميز والعطاء في سباقات القدرة في ظل هذا الدعم والاهتمام الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من «فارس العرب»، مشيراً إلى أن إسطبلات SS تسعى إلى التألق في مختلف سباقات الموسم وثمة بطولات تحمل أهمية كبيرة أبرزها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة ومهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة.





البطل: اللقب يحمل ذكرى عظيمة





أبدى البطل فارس أحمد المنصوري سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب «يوم الشهيد» الذي يحمل اسم ذكرى عظيمة ستبقى خالدة في الذاكرة والوجدان، حيث يعتبر الفوز بالمركز الأول في سباق يوم الشهيد مختلفاً نظراً لأهمية المناسبة الوطنية التي نتذكر من خلالها تضحيات شهداء الوطن الأبرار، معرباً عن فخره باعتلاء منصة التتويج من جديد بعد أن تألق في بداية الموسم المحلي في مدينة دبي الدولية للقدرة.



وأشاد المنصوري بأداء الجواد «الطنطاوي» الذي يعتبر أحد الأسماء اللامعة في ميادين القدرة، مؤكداً أن السباق لم يكن سهلاً إلا أنه استطاع أن يحافظ على موقعه مع مجموعة الصدارة منذ انطلاق المنافسات.

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