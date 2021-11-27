كأس اليوم الوطني تزّين سباقات القدرة في الوثبة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تستهل قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة اليوم، موسم سباقات القدرة، بتحدٍّ ومنافسة قوية على كأس اليوم الوطني للإمارات للقدرة في مسافة 120 كلم، والتي تشهد مشاركة العديد من الاسطبلات، بأقوى الخيول مع نخبة من الفرسان والفارسات، يتنافسون على التتويج باللقب والجوائز القيمة، التي تقدمها قرية الوثبة لدعم رياضة الفروسية.



وأكملت القرية الترتيبات كافة للحدث، بإشراف المدير العام مسلم العامري، بهدف البداية القوية والتنظيم الجيد للسباق، إذ يقام على 4 مراحل، حسب ما كشفت عنه اللجنة المنظمة، وستكون الانطلاقة عند السادسة والنصف صباحاً بالمرحلة الأولى، لمسافة 40 كلم باللون الأزرق تعقبها فترة راحة مدة 50 دقيقة، والمرحلة الثانية باللون الأصفر 35 كلم، والثالثة باللون الأحمر 25 كلم، فيما تكون المرحلة الرابعة الأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم، وفي ختام السباق وبعد إجراء الفحوص البيطرية يتم الإعلان عن الفائزين والتتويج.



ضوابط السباق



ووضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي تحكم السباق، ومنها ألّا يزيد وزن الفارس على 60 كغم، وعدم زيادة نبضات الخيل على 64 نبضة في الدقيقة عقب كل مرحلة في عملية الفحص، إضافة إلى عدم وخز الحصان وعدم استعمال السوط، وارتداء الزي المناسب، وغيرها من الضوابط التي تشدد إدارة القرية على الالتزام بها في جميع السباقات.



مناسبة عظيمة



من جانبه أكد مسلم العامري الجهوزية لاستقبال السباق، وقال إنهم في قرية الوثبة سعداء بأن تكون البداية بمناسبة عظيمة مثل كأس اليوم الوطني، مشيراً إلى أن الاحتفالية التي تنظم سنوياً تعد أكثر تميزاً في الموسم الحالي لأنها تصادف الاحتفالات بخمسينية الدولة، وأضاف: نهنئ القيادة الرشيدة وكل الشعب الإماراتي والمقيمين بأرض الدولة وضيوفها بهذه المناسبة التي تعبر عن التلاحم والتكاتف وتترجم مسيرة نجاح عمرها خمسين عاماً، تبدأ معها الدولة مسيرة جديدة لتحقيق الأفضل في عمرها الطويل المقبل بإذن الله.





واستطرد بقوله: نأمل أن يأتي السباق بما يليق بالمناسبة التي يحمل اسمها وأن يقدم جميع المشاركين من الفرسان والفارسات مستوى متميزاً تتوافر فيه المنافسة القوية مع الالتزام بالضوابط واللوائح كافة التي تساعد من دون شك على نجاح السباق.

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