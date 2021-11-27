95 جواداً في ثاني سباقات «الشارقة لونجين»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سموه اللامحدود للارتقاء برياضة الآباء والأجداد، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، السباق الثاني لمضمار الشارقة لونجين لموسم 2021/‏‏‏2022 وهو سباق كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي ينطلق في الثانية ظهر اليوم، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم سباقات النادي، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي.

يقام السباق بمشاركة الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 95 جواداً مع 10 جياد احتياطاً، وبجوائز يبلغ مجموعها 400 ألف درهم ويتكون من 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

الخيول المبتدئة

ستكون الانطلاقة بالشوط الأول (شوط مجموعة دولشي فيتا من لونجين) وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 3 سنوات فقط توليد الإمارات، لمسافة 1200م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع 4 جياد احتياطاً.

يليه الشوط الثاني (شوط مجموعة ريكورد من لونجين) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة توليد الإمارات بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1200م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع جوادين احتياطاً.

ثم الشوط الثالث (مجموعة إليجانت من لونجين) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فأكبر، تكافؤ - ضمن التصنيف، لمسافة 1000م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً، مع 4 جياد احتياطاً.

ويتبعه الشوط الرابع (شوط مجموعة كونكويست من لونجين) وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر توليد الإمارات، لمسافة 2000م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 15 جواداً.

16 جواداً في الشوط الرئيس

يشهد الشوط الخامس كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم (برعاية مجموعة ماستر كولكشن من لونجين) الرئيس بالسباق مشاركة 16 جواداً، وهو مخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات فأكبر، لمسافة 1700م، وجوائزه 200 ألف درهم.

ويختتم السباق بالشوط السادس (شوط مجموعة سانت ايمييه من لونجين) وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات وما فوق، لمسافة 1700م، وهو شوط تكافؤ وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 15 جواداً.

كما يشهد مضمار الشارقة لونجين هذا الموسم 6 سباقات تختتم بالشوط السادس سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، في 12 مارس المقبل.

وتأتي تسمية السباقات تكريماً لأصحاب الأثر الكبير في تطوير رياضة الفروسية في الدولة وامتداداً للمبادرة التي اطلقها الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق في المواسم السابقة بتسمية السباقات بأسماء الراعين والداعمين لرياضة الآباء والأجداد.

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