مزاد عجمان للخيول العربية اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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تنظم جمعية الإمارات للخيول العربية في الثانية بعد ظهر اليوم الجمعة، مزاد عجمان للخيل العربية الأصيلة، بمربط عجمان في منطقة الباهية بإمارة عجمان، ويشارك فيه 58 رأساً من أنقى السلالات العربية.

وتعتبر جميع الخيول المعروضة مسجلة لدى جمعية الإمارات للخيول العربية، وتتصدر القائمة نخبة من الخيول تنحدر من فحول وأفراس مميزة، حققت إنجازات عديدة.

ويتم فتح المزرعة في الثامنة صباحاً لمعاينة الخيول، وتسجيل المضارب.

ويتوقع أن يشهد المزاد إقبالاً كبيراً من الملاك ومربي الخيول العربية من مختلف مناطق دولة الإمارات، ودول المنطقة لمتابعة نخبة الخيول العربية الأصيلة المعروضة.

يذكر أن نسخة العام الماضي من مزاد عجمان للخيول العربية الأصيلة، حققت نجاحاً كبيراً، إذ بلغت قيمة الخيول المباعة في المزاد 3 ملايين و823 ألف درهم.

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