«كأس يوم الشهيد» يزين سباق «ند الشبا» بـ«جبل علي» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق اليوم ثالث سباقات مضمار جبل علي، الذي سيحمل اسم «سباق ند الشبا»، ويتألف من ستة أشواط، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 460 ألف درهم، برعاية عدد من الشركات الوطنية.



وأعلنت إدارة المضمار ترحيبها بالجمهور في ثالث سباقات المضمار العائلي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية باتباع بروتوكول الـ «كوفيد 19»، وفقاً لتوجيهات الجهات المختصة، وتتضمن الإجراءات ألا يزيد الحضور الجماهيري على 70 في المائة، بحد أقصى 7 آلاف شخص، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء قناع الوجه في جميع الأوقات، كما يجب على الحضور كذلك إثبات الحصول على جرعتين من التطعيم، حيث لن يسمح بالدخول لمن لا يظهر إشارة المرور الخضراء عبر تطبيق الحصن.





يوم الشهيد



وستكون ضربة البداية مع الشوط الأول «كأس يوم الشهيد» لمسافة 1400 متر، برعاية «مركز دبي العقاري» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بمشاركة 8 خيول أبرزها«آيلاند رول» و«مجهولة» لمحمد أحمد علي السبوسي، «إكسبريس روت» لـ«إسطبلات الراشد»، «فلاموود» لمالكه عبد المنعم بابكر عبد الحي محمد، «ليدر شيب» لأحمد بلقاسم، «ماس ميديا» لمصعب مأمون سليمان الفكي، «تيك إت ثندر» لعلي حداد، «يورمان» لمحمد خليل أحمد.





الشوط الثاني



يشهد الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم مشاركة 6 خيول أبرزها «تأكيد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «أنكل حامد» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم، «كينج ليو» لسلطان علي، «لو أوف نيتشر» لمالكيه راشد الشحي و توفيق محمد، «بن مالك» لـ«فيروز للسباقات»، «دجنيتي جوي» لمالكه البشير سالم الحراري.





الشوط الثالث



يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم 8 خيول أبرزها «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «خزام» لـ«شادويل»، «الطارق» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم، «ستوري أوف لايت» لمحمد أحمد علي السبوسي، «ليدينج سبيريت» لمحمد خليل أحمد، «مدخل» لفوزي عبد الله ناس، «ضحوي» لمالكه عبد المجيد الكوت، «إكسبريشونيست» لمالكه البشير سالم الحراري.





الشوط الرابع



يشهد الشوط الرابع لمسافة 1000 متر برعاية «دبي للمرطبات» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم مشاركة 5 خيول أبرزها «يكفيك» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كلاسيك سيتي» لـ«إسطبلات الراشد»، «فيوجن جولد» لـ«ألتيما القابضة للتهجين»، «كوالتي هيومر» لسلطان علي، «رازين دبي» لسعيد سلطان الرحومي.





الشوط الخامس



يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1950 متراً برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزها «فراسربيرج» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «المشرف» و«مقادير» لـ«شادويل»، «سعادة» لـ «فريق البيت متوحد»، «البارز» لـ«الإسطبلات الوطنية».





الشوط السادس



يشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «إس آي إس المملكة المتحدة» والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم مشاركة 14 خيلاً أبرزها «اوكتالجانو» و «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ملهم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «فوارق» لـ«شادويل»، «زوكيني» لحمدان بن حرمش.

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