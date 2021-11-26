سباق يوم الشهيد في مدينة دبي الدولية للقدرة اليوم

المصدر: دبي- علي الظاهري

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تحتضن مدينة دبي الدولية للقدرة، في سيح السلم، سباق يوم الشهيد للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم، الذي ينطلق في الساعة السابعة صباحاً، بمشاركة واسعة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، وينقسم سباق يوم الشهيد إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر»، المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كلم «المسار الأبيض».



جوائز الفائزين



وكشف نادي دبي للفروسية، عن قيمة الجوائز للفائزين بالمراكز العشرة الأولى، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قيّمة، بقيمة 200 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني 180 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث 160 ألف درهم، والفائز بالمركز الرابع 50 ألف درهم، والفائز بالمركز الخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس لغاية المركز العاشر 30 ألف درهم.



وتسعى إسطبلات الكمدة، إلى مواصلة تألقها، بعد الظفر بكأس حتا للقدرة، في انطلاقة الموسم الجاري، الذي توجت به عن طريق الفارسة طاهرة إبراهيم، على صهوة الفرس «تونكي دي بوم مارلي»، كما تتطلع إسطبلات الكمدة، إلى المحافظة على لقب يوم الشهيد، والذي حققته في النسخة الماضية، عن طريق الفارسة ذاتها، طاهرة إبراهيم، على صهوة «باغادور دي بيبول»، لإسطبلات «الكمدة»، فيما احتل الوصافة في النسخة الماضية من سباق يوم الشهيد، الفارس سيف أحمد المزروعي، على صهوة «صامد»، لإسطبلات «إس إس»، وجاء ثالثاً، الفارس سيف جمعة بالجافلة، على صهوة «مخلب»، لإسطبلات «إس إس».



فحص بيطري



وجرت أمس، إجراءات الفحص البيطري للخيول، وقياس الأوزان للفرسان، حيث سيكون الحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، كما وضعت اللجنة المنظمة، مجموعة من الضوابط والشروط للمشاركين في السباق، أبرزها ألا يتجاوز عدد الخيول المشاركة من كل إسطبل، 4 خيول، وأن يكون الحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة، خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.



فحص بيطري



وكما جرى النظام في مدينة دبي الدولية للقدرة، فإنه سيعقد صباح اليوم، قبل انطلاق السباق، اجتماع تنويري عند بوابة الفحص البيطري، وسيتم استخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب الإلكتروني، ونظام العرض لتحديد معدل ضربات القلب للخيول، وفقاً للبروتوكول المحدد، وطالبت اللجنة بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضاره للبوابة البيطرية، لفحص ما قبل السباق، وسيتم استبعاد أي خيل يرفض أو يشكل خطراً على الكادر الطبي من السباق، كما يجب على أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق، عرضه على الطبيب البيطري المسؤول، قبل مغادرته موقع السباق، ولن يسمح باستخدام السوط والمهماز واللجام الطويل، ويجب إعطاء الخيل حرية حركة الرأس، ويمنع منعاً باتاً، تقديم جميع أنواع الدعم للخيول والفرسان في آخر 5 كم من خط الانطلاق وخط النهاية.

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