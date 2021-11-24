10 منافسات تحضيرية في «القفز الدولية»

المصدر: العين- البيان الرياضي:

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يستقبل نادي العين للفروسية والرماية والغولف، على مدى ثلاثة أيام، تبدأ اليوم، وتختتم السبت، فرسان وفارسات قفز الحواجز من أندية ومراكز الفروسية بالإمارات، المشاركين في منافسات الأسبوع التاسع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية لونجين، راعية دوري القفز، وبالتعاون مع نادي العين للفروسية.

يشتمل اللقاء 10 منافسات، تشكل باقة متكاملة من الأشواط، التي تتيح فرصة المشاركة للفرسان من جميع الفئات، وهو نفس معدل منافسات الأسبوع السابق على ميدان نادي دبي للبولو والفروسية، وسوف تقام المنافسات الأربع المخصصة للفرسان، من فئتي الأشبال والمبتدئين، وخيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، ابتداء من عصر اليوم، وفي ختامها، يغادر الفرسان والخيول، لإفساح المجال لمشاركات الفرسان من الفئات الأخرى، يومي الجمعة والسبت، ويصب هذا الإجراء، ضمن الإجراءات الاحترازية التي توصي بها الجهات الصحية بالدولة، لسلامة الجميع، والوقاية من كوفيد 19.

تنطلق فعاليات اليوم بمنافستين على التوالي، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز يتراوح ارتفاعها بين (80 ـ 110) سم، لمشاركة الفرسان من فئة الأشبال وخيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، تعقبها منافستان للفرسان المبتدئين، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز يتراوح ارتفاعها بين (80 ـ 105) سم.

منافسات الأسبوع تشكل أهمية كبرى للفرسان الأشبال والمبتدئين، لاستكمال الجهوزية، وتحضير خيولهم لباكورة البطولات الدولية لقفز الحواجز، من فئة النجمة الواحدة، التي ينظمها نادي الباهية للفروسية في أبوظبي، آخر الأسبوع (1 ـ 4) ديسمبر.

وتقام يوم غد الجمعة، 3 منافسات، على فترتين صباحية ومسائية، الأولى بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (120 ـ 125) سم، لمشاركة فرسان المستوى الثاني و(الجونيورز) والخيول عمر (5 ـ 6) سنوات، وتعقبها منافسة من جولة واحدة مع تمايز على حواجز (130) سم، لمشاركة فرسان المستوى الأول، وتختتم منافسات اليوم الثاني (الجمعة)، بمنافسة من جولة واحدة على حواجز (140) سم، لمشاركة فرسان المستوى الأول، وبثلاث منافسات خلال فترتين أيضاً، يختتم اللقاء يوم السبت، بدايتها للفئات الثلاث وعلى ذات الارتفاع، ولكن بمواصفات المرحلتين، ولفرسان المستوى الأول على حواجز ارتفاعها (130) سم، ستكون بمواصفات الجولة الواحدة، والختام بمواصفات الجولة الواحدة، مع جولة للتمايز على حواجز ارتفاعها (145) سم.

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