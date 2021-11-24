«جبل علي» جاهز لسباق «ند الشبا» الجمعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يستضيف مضمار جبل علي بعد غدٍ سباق «ند الشبا»، الثالث للموسم «2021 - 2022»، ويتألف السباق من ستة أشواط، بمشاركة 94 جواداً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 640 ألف درهم، برعاية عدد من الشركات الوطنية.

وأعلنت إدارة المضمار ترحيبها بالجمهور في ثالث سباقات المضمار العائلي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بإتباع بروتوكول الـ «كوفيد 19»، وفقاً لتوجيهات الجهات المختصة، وتتضمن الإجراءات ألا يزيد الحضور الجماهيري على 70 بالمائة، بحد أقصى 7 آلاف شخص، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء قناع الوجه في جميع الأوقات، كما يتوجب على الحضور كذلك إثبات الحصول على جرعتين من التطعيم، حيث لن يسمح بالدخول لمن لا يظهر إشارة المرور الخضراء عبر تطبيق الحصن.

تهان وتبريكات

وتقدمت إدارة مضمار جبل علي بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات، متمنين لدولتنا الفتية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.

وأكد أحمد سعيد الشحي، عضو اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي، أن المضمار وبناءً على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس وراعي المضمار، قد أكمل جاهزيته لاستقبال الجماهير وفقاً للإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة. وأعرب الشحي عن أمله في إخراج السباق الثالث للمضمار العائلي بصورة رائعة ترضي الجميع من ملاك ومدربين وفرسان، بالإضافة إلى جمهور المضمار العريض. وقال إن المضمار شهد تطورات عدة في مختلف المرافق بهدف توفير تجربة رائعة للجمهور، وما زالت الإدارة تسعى لإضافة المزيد من الخيارات لجعل المضمار وجهة مفضلة لعشاق الفروسية وسباقات الخيل.

من جانبه أكد المهندس شريف الحلواني مدير المضمار، اكتمال جميع الاستعدادات لاستضافة السباق الثالث (ند الشبا)، وقال: «نتمنى أن يخرج اليوم على الصورة المثلى التي يتمناها جميع الرعاة، آملين أن يستمر تواصلنا في المواسم المقبلة لدعم سباقات الخيل في الدولة بصفة عامة وفي المضمار الأصفر بصفة خاصة». وبالنيابة عن سمو الشيخ أحـمـد بـن راشــد آل مكتوم، توجه الحلواني بخالص الشكر والتقدير لجميع رعاة السباقات، متمنياً أن تكون إدارة المضمار دائماً عند حسن ظنهم، كما توجه أيضاً بالشكر لهيئة الإمارات للسباق، وللأجهزة الإعلامية التي تسهم بفعالية بنشر فنيات هذه الرياضة العريقة.

جوائز مالية

رصدت المؤسسات والشركات الراعية لسباق ند الشبا جوائز مالية للأشواط الستة، بلغت قيمتها الإجمالية 460 ألف درهم، موزعة كالتالي: الشوط الأول «كأس يوم الشهيد» التي تبلغ قيمته 60 ألف درهم، ويقام الشوط الثاني برعاية «الشعفار للاستثمار»، وتبلغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، والشوط الثالث برعاية «شادويل»، وهو أيضاً بقيمة 100 ألف درهم، وترعى «دبي للمرطبات» الشوط الرابع، وتبلغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، وخصصت 64 ألف درهم للشوط الخامس برعاية «بنك دبي التجاري»، و76 ألف درهم للشوط السادس برعاية «اس آي اس – المملكة المتحدة».

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