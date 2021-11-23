«أولمبي» تقتنص لقب كأس رئيس الدولة للخيول في المغرب

المصدر: الدار البيضاء - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقتنصت المهرة «أولمبي» لقب المحطة الحادية عشرة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في مضمار أنفا الرملي بالدار البيضاء أول من أمس، ضمن سلسلة سباقات النسخة الثامنة والعشرين للكأس الغالية التي حققت نجاحاً كبيراً في أولى محطاتها العربية، بعد ختام جولاتها الأوروبية والأمريكية.

وتقام سلسلة السباقات برعاية سامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف إعلاء شأن الخيل العربي الأصيل وتعزيز حضوره في مشهد السباقات العالمية ودعم الملاك والمربين للاهتمام بالخيول العربية، تأصيلاً لنهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وتمكنت المهرة «أولمبي» المنحدرة من نسل «بداد X دارفينا بنت درويش»، وتعود للمالك والمدرب عبدالله بندراوي وتحت قيادة الفارس عزيز بايود، من حسم لقب المحطة المغربية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية التي شهدت مشاركة 18 خيلاً في سباق 2100 متر، المخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، وشهد السباق تنافساً مثيراً، وخصوصاً في الأمتار الأخيرة التي أكدت قوة وعزم «أولمبي» للظفر بلقب الكأس الغالية.

ونجحت البطلة في قطع مسافة السباق بزمن قدره 2:24:51 دقيقة، وحل بالمرتبة الثانية «نفيسة جرين» للمالك والمدرب جمال باجو، وبقيادة قاسم فضول، وجاء في المركز الثالث «نيفال» معمورة للمالك والمدرب نور الدين باجو وتحت قيادة جواد خياط.

إشادة

وأشاد فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنجاحات المحطة المغربية من الجوانب كافة، وتوجه بالشكر والتقدير للجمعية الملكية للفرسان في المغرب، مؤكداً أن ما شهده السباق من إقبال كبير على المشاركة من قبل نخبة الملاك والمربين والتي بلغ حجمها 18 خيلاً إلى جانب القوة والتنافس الكبير على لقب الكأس الغالية، يترجم المكانة والقيمة الكبيرة للحدث في دول العالم كافة، معرباً عن سروره بمواصلة رحلة النجاحات والتفوق بعد الختام المبهر في الدول الأوروبية وأمريكا، مشيراً إلى أن محطة المغرب تمثل واحدة من أهم المحطات في الأجندة السنوية التي تدعم مسيرة البطولة وتمثل إضافة كبيرة في كل عام ونجاحها إضافة جديدة لمسيرة الكأس الغالية.

وقال: توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تقودنا للعالمية بنوعية السباقات واختيار أهم المهرجانات الكبيرة في دول العالم، ومشاركة نخبة الخيل العربي وملاك ومربي الخيل، الأمر الذي عزز مكانة سباقاتنا في النسخة الثامنة والعشرين وجعلها تحظى بأصداء واسعة من قبل المضامير العالمية على مدار 11 محطة، معرباً عن فخره بهذه الإنجازات الكبيرة التي تجسد المكانة المرموقة للكأس الغالية وأهميتها بحسبانها من أهم السباقات الكلاسيكية في العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز