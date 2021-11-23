مربط دبي يخطف الأضواء في مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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لفت مربط دبي للخيول العربية أنظار مجتمع الخيل العربي خلال فعاليات مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي في نسخته الثالثة التي اختتمت نهاية الأسبوع في أجواء احتفالية تقاسمت بطولاتها عدد من المرابط الوطنية من مختلف المستويات، بعد أن شهدت الأشواط المؤهلة للنهائيات منافسات مثيرة. وسجل مربط دبي حضوره البطولي المعتاد من حيث الألقاب وقوة الإنتاج الذي قاده في المهرجان الفحل العالمي «دي سراج» الذي أكد أنه حامل مشعل الإنتاج الجديد، على طريق الإنجازات الإنتاجية العالمية لفحل الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم».

ومن إنتاج الفحل «دي سراج» تمكن مربط دبي من نيل ثلاث ميداليات فتوجت المهرة «دي لين» بذهبية المهرات بعمر الثلاث سنوات، وتوجت المهرة «دي ريمة» بفضية المهرات بعمر السنتين، وتوجت المهرة «دي تيماء» ببرونزية المهرات بعمر السنة.

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي عن سعادته بما تحقق للمربط في المهرجان من نتائج جيدة أكدت القوة الإنتاجية للفحلين العالميين المتميزين «دي سراج» و«إف إيه إل رشيم». وقال التوحيدي: «إن مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي يرسخ مكانته كمحطة تنافسية تبرز مستويات الإنتاج المحلي، ومربط دبي سجل بصماته الإنتاجية في كل دورات البطولة».

بدوره أعرب عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بنتائج البطولة التي اعتبرها ذات مستوى تنافسي عالٍ .

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