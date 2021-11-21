توزيع جوائز مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي

المصدر: كلباء - فائز بجبوج

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اختتم وبنجاح كبير أول من أمس «مهرجان الشارقة كلباء الثالث للجواد العربي»، والذي أقيم للمرة الثالثة في مدينة كلباء على شاطئ كورنيش المدينة على مدار ثلاثة أيام، بتنظيم نادي الشارقة للفروسية والسباق وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي وهيئة مطار الشارقة الدولي والعديد من الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة والشركات.

وشهد المهرجان مشاركة 265 جواداً عربياً على مدار 12 شوطاً نصفها للأشواط الرئيسية، تنافست للفوز بألقاب الذهب والفضة والبرونز وبأجواء تنافسية لتقديم عروض المهور والمهرات بعمر من سنة ولغاية الثلاث سنوات.

وفي اليوم الختامي تم توزع الكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية على العديد من المرابط والملاك، وبمقدمتها خيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي بفوزها بكأسين ذهبيتين وبرونزية، وحصد مربط دبي 3 ميداليات ملونة «ذهبية وفضية وبرونزية»، ومثلها لإسطبلات الأريام، والبقية على عدد من الملاك.

حضور

شهد ختام المهرجان الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم في خورفكان والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم في بمدينة كلباء، والشيخ صقر بن هيثم القاسمي، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور سليمان سرحان الزعابي رئيس المجلس البلدي بمدينة كلباء، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي ومحمد التوحيدي المدير العام لمربط دبي، وهاشم البيرق نائب رئيس المجلس البلدي بكلباء، والدكتور محمد الصاحي الزعابي المستشار في الديوان الأميري بكلباء، ومحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي والعديد من كبار الضيوف المدعوين.

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