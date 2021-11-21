18 خيلاً في كأس رئيس الدولة بالمغرب

المصدر: الدار البيضاء- البيان الرياضي

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تستضيف المملكة المغربية الشقيقة، اليوم، بمضمار الدار البيضاء «انفا» الرملي المحطة الحادية عشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن النسخة الثامنة والعشرين، وذلك بعد ختام محطاتها الحافلة بالنجاحات في أمريكا وأوروبا، لتحط رحالها من جديد في المضامير العربية، التي تتأهب لاحتضان الحدث المرموق في محطاتها المتبقية في تونس والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية.

وتحظى الكأس الغالية برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم وتنمية حضوره في أهم المهرجانات والسباقات العالمية، والحفاظ على مسيرته الأصيلة، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة، برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وفيصل الرحماني مشرف عام السباقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجمعية الملكية للفرس في المغرب.

كما تقام منافسات الكأس الغالية ضمن الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول على كأس الملك محمد السادس، ملك المغرب، ويشهد السباق الذي يقام لمسافة 2100 متر في مضمار الدار البيضاء «انفا» الرملي، مشاركة 18 خيلاً من أفضل الخيول العربية الأصيلة في المغرب وأوروبا والمخصص للخيول من أربع سنوات فما فوق، ضمن فئة (ليستد).

مكانة

من جهته قال مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «إن المشاركة الكبيرة من نخبة الخيول التي سيشهدها سباق المغرب وتجدد المنافسة في مضمار «انفا» بالدار البيضاء، يؤكد مكانة الحدث وقيمته التاريخية وريادته بين سباقات الخيول العالمية».

وأضاف: «فخورون بتنظيم المحطة الحادية عشرة في المملكة المغربية الشقيقة للعام السادس على التوالي ضمن الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول العربية للسلالات العريقة على كأس الملك محمد السادس، ملك المغرب، بما يعكس الروابط المتينة التي تجمع الإمارات بالمغرب في كافة المجالات والعلاقات التاريخية المميزة التي تجمع البلدين»، معرباً عن سروره بالوصول للمحطة الحادية عشرة، التي تمثل انطلاقة المحطات العربية في سلسلة سباقات الكأس الغالية، التي نجحت وبرؤية القيادة الرشيدة من تحقيق منجزات كبيرة للإمارات في مضامير الخيل الأوروبية والعالمية.

نجاحات

من جانبه قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: إن الدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ودوره الريادي برعاية مسيرة الخيل العربي قاد مسيرة سباقات سلسلة الكأس الغالية لعام 2021 لنجاحات مضاعفة وإنجازات كبيرة، والتي تبرهن في كل سباق وبمختلف دول العالم، في ظل المشاركة المميزة والقوية من قبل نخبة ملاك الخيل العربي والحضور الجماهيري الكبير بجانب الأصداء العالمية والإعلامية من كافة المهتمين بالخيل العربي الأصيلة، ما يعزز ريادة الإمارات ونهج قيادتها الحكيمة في دعم الموروث الأصيل ورحلته العالمية.

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