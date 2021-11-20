«غنتوت للبولو» يواصل تجهيزات الاحتفال باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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يواصل نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو استعداداته للمشاركة في احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 50، ويتضمن برنامج احتفالات النادي الذي يقام يوم الجمعة المقبل بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ودعم وإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، مباراة استعراضية على «كأس الاحتفال التاريخي» بمشاركة نخبة اللاعبات واللاعبين، بملعب الشيخ زايد الرئيسي في غنتوت وسط احتفال كبير يتضمن العديد من الفقرات.

وواصلت اللجنة المنظمة بالنادي اجتماعاتها برئاسة حمد عبد الرحمن الشيخ المدير التنفيذي للنادي بمشاركة اللجان الفرعية للتحضير للحدث الرياضي السنوي، الذي اعتاد أن يحتفي به النادي في أجواء مميزة وسط حضور جماهيري كبير.

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