«جولد سيلفر» ينتزع لقب المرخانية بمضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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انتزع الجواد «جولد سيلفر»، لزياد كلداري، وإشراف إبراهيم أصيل، وقيادة ساندرو بايفا، لقب المرخانية بالشوط السابع والرئيس لمسافة 1400 متر «تكافؤ» في ثالث سباقات المضمار العيناوي الذي أقيم أول من أمس بحضور مطر سهيل اليبهوني، رئيس اللجنة المنظمة، ومحمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبلغت جوائزه 505 آلاف درهم، وشهد حضور نحو 1700 من عشاق السباقات.

وتمكن الجواد الفائز من الوصول أولاً إلى خط النهاية في اللحظات الأخيرة بفارق 0.5 طول عن منافسه المباشر بعدما قطع المسافة في زمن قدره 01:35:31 دقيقة.

كأس الوثبة

وتوج الجواد «دريم دو مونجوا» لناصر عسكر وإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الأول لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، وشهد الشوط منافسة قوية استمرت حتى اللحظة الأخيرة قبل أن يحسمها البطل لصالحه بفارق عنق عن منافسه المباشر قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:19:34 دقيقة.

وفاز الجواد «عنيزة» لخليفة سيف راشد المقعودي، وإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة راي داوسون، بلقب المويجعي في الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة لمسافة 2000 متر، وركض الجواد الفائز بقوة في الأمتار الأخيرة ليتجاوز ملاحقه المباشر بفارق 0.5 طول وبزمن قدره 02:08:35 دقيقة.

وتوج المهر «اس اس عز دبي» لأحمد سعيد المزروعي، وإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة أنطونيو فريزو بلقب سيح بن عمار بالشوط الثالث للخيول المبتدئة التي تسابقت لمسافة 1600 متر، وقطعها المهر الفائز في زمن قدره 01:51:05 بفارق 6.5 طول عن الوصيف.

تميز

واكتسح المهر «سطام مسقط» لناصر عسكر، وإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، منافسيه في الشوط الرابع للخيول المبتدئة بفارق كبير بلغ 9.25 أطوال، ليتوج بلقب جبل حفيت بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 01:50:81 وحقق المدرب الحضرمي الفوز الثاني على التوالي بعد فوزه في الشوط الثالث.

وخطف الجواد «زينهم»، لسيف عشير علي سليمان المزروعي، وإشراف أبوبكر داؤود، وقيادة فرناندو جارا، لقب الساد بالشوط الخامس للخيول المبتدئة «توليد الإمارات»، لمسافة 1400 متر، وشهد هذا الشوط منافسة مثيرة استمرت حتى الأمتار الأخيرة قبل أن يدخل الجواد الفائز أولاً إلى خط النهاية بفارق 0.5 طول عن منافسه المباشر، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 01:38.28 دقيقة.

وظفر المهر «ايه اف حازم» لخالد خليفة النابودة، وإشراف آرنست أورتيل، وقيادة مارسيلينو ردودريغز، بلقب رماح في الشوط السادس للخيول المبتدئة، والذي امتد لمسافة 1400 متر، وقطع الفائز مسافة السباق في زمن قدره 01:37:45 دقيقة بفارق 1.25 طول عن صاحب المركز الثاني.

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