أحمد رفيع: علاقتنا وثيقة مع الفروسية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالقيادة العامة لشرطة دبي، أنهم يرتبطون بعلاقة وثيقة مع رياضة الفروسية وسباقات الخيل، إذ دائماً يتواجدون في الفعاليات المرتبطة في هذا المجال خاصة في التنظيم وتأمين الفعاليات.

وأضاف اللواء أحمد رفيع أن مشاركتهم جاءت دعماً للرياضة بشكل عام وسباقات الخيل بشكل خاص، خصوصاً أن الفروسية مرتبطة بتراث وعادات وتقاليد الآباء والأجداد، وكذلك الإنجازات العالمية التي تحققها خيول الإمارات حول العالم.

وثمّن اللواء أحمد رفيع في ختام حديثه مبادرة نادي دبي لسباق الخيل بتكريم أبطال خط الدفاع الأول الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية خلال مكافحة الجائحة.

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