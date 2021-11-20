محمد المضرب: دعم القيادة الرشيدة أسهم في التعافي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تقدم محمد يوسف المضرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي بخالص الشكر والتقدير لنادي دبي لسباق الخيل على مبادرتهم بتكريم أبطال خط الدفاع الأول، إذ أدخلت الفرحة والسرور في قلوب الجنود المجهولين من مختلف الدوائر والجهات الحكومية.

وأكد محمد المضرب أن دعم القيادة الرشيدة أسهم في الارتقاء بدور الدولة في مكافحة جائحة «كورونا» مما جعلها تتصدر دول العالم في التعافي من هذه الأزمة، مما أدى إلى عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي في كل المجالات.

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