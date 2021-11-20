خليفة بن دراي: الإمارات قدمت تجربة عالمية في تجاوز التحديات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن الخطوات القوية والحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة قادت المنطقة للتعافي وتجاوز أزمة جائحة كورونا، وقدمت للجميع تجربة عالمية في النجاح ومواجهة التحديات، إذ عادت الحياة مجدداً إلى طبيعتها، والدليل الأحداث العالمية التي استضافتها الدولة أبرزها معرض «إكسبو 2020»، ومعرض دبي للطيران، وكأس العالم للكريكيت وغيرها من الأحداث.

وأضاف خليفة بن دراي: «يسعدنا أن نشارك في هذه المبادرات لما لها من أثر إيجابي على جنودنا في خط الدفاع الأول، حيث إنها تعتبر دفعة معنوية لكل الذين عملوا كفريق واحد على مستوى الإمارة للتغلب على الجائحة التي كنا فيها كفريق كالخيل نرمح لخط السبق وفزنا والحمد لله بالتغلب على الجائحة».

وقال خليفة بن دراي إن احتفاظ الدولة بصدارتها الإقليمية واحتلالها المركز الثاني عالمياً وفقاً لنتائج مؤشر «القانون والنظام العالمي 2021» الذي أصدرته «غالوب»، ما هو إلا دليل آخر على الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة التي أرست دعائم الأمن والنظام وسيادة القانون.

وفي الختام، تقدم خليفة بن دراي بخالص الشكر والتقدير لنادي دبي لسباق الخيل على تلك البادرة الطيبة التي تعكس تقديرهم لكل الذين أسهموا في كسب التحدي الذي فرضته الجائحة وأثبتت كفاءة حكومتنا الرشيدة وكافة القطاعات المعنية في إدارة الأزمة.

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