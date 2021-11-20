تكريم المكتب الإعلامي لحكومة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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كرم نادي دبي لسباق الخيل، المكتب الإعلامي لحكومة دبي لدوره الكبير في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، حيث قام المكتب الإعلامي بنقل المعلومات والحقائق إلى مختلف الجهات الإعلامية أولاً بأول بالتعاون مع الشركاء من الدوائر الحكومية، وكانت جهود المكتب الإعلامي ركنًا أساسيًّا في استراتيجية مكافحة الفيروس.



ما أتاح نشر الحقائق وتفنيد الشائعات، وساهم في تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتوعية الجمهور.

وأشار سالم بطي باليوحة، مدير إدارة الخدمات الإعلامية بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إلى أن الإعلام لعب دوراً أساسياً في إبراز جهود مكافحة الجائحة، وبين الدور الكبير الذي قام به أبطال خط الدفاع الأول من كل الجهات والدوائر الحكومية، والذي توج بالتعافي من آثار الجائحة، وعودة عجلة الحياة إلى طبيعتها في كل المجالات والقطاعات.

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