عوض الكتبي: تكريم خط الدفاع الأول يعطينا دفعة للأمام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أشاد عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي بمبادرة نادي دبي لسباق الخيل، مؤكداً أنها تعطيهم دفعة للأمام، كما أثلجت صدور الجنود المجهولين أبطال خط الدفاع الأول الذين ساهموا في مكافحة جائحة كورونا.

وأضاف عوض الكتبي بأن المبادرة تستحق كل الاحترام والتقدير، خاصة أنها شملت كافة الجهات والدوائر الحكومية بدبي والذين كانوا في الصفوف الأمامية خلال الأزمة.

وأكد عوض الكتبي أن رؤية القيادة الرشيدة وحكمتها ساهمت بلا شك في تجاوز الجائحة، إذ وفرت للجميع منذ اليوم الأول كل وسائل الدعم المختلفة، مما جعل الإمارات في طليعة الدول العالمية التي تعافت من هذه الأزمة، بشهادة الجميع حول العالم.

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