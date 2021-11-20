راشد البوفلاسة: التكريم يرفع معنويات أبطالنا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تقدم العميد راشد خليفة البوفلاسة مساعد المدير العام للخدمات الذكية في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، بخالص الشكر والتقدير لنادي دبي لسباق الخيل على مبادرتهم في تكريم أبطال خط الدفاع الأول الذين تصدوا لجائحة كورونا. وأضاف إن هذه المبادرة أثلجت صدور الإطفائيين في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، إذ رفعت من معنويات جميع العاملين، وتشجعنا على مواصلة هذا الأداء الذي يأتي بالتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة. وثمّن العميد راشد البوفلاسة الجهود التي بذلتها الجهات والدوائر الحكومية خلال فترة الجائحة، مضيفاً إن هذا التكامل والتضامن سوف يستمر لمواصلة سلسلة النجاحات والمكتسبات التي تحققت، وساهمت في عودة الحياة إلى سباق عهدها بفضل رؤية القيادة الرشيدة.

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