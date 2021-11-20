محمد المطيوعي: المبادرة أثلجت صدورنا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب محمد مبارك المطيوعي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي ببلدية دبي عن سعادته بمبادرة تكريم أبطال خط الدفاع الأول الذين قدموا أداء مشرفاً في مواجهة جائحة (كوفيد 19)، موجهاً الشكر لنادي دبي لسباق الخيل على هذه المبادرة الكريمة والتي أثلجت صدور جميع أبطال خط الدفاع الأول من كافة الجهات الحكومية.

وأكد محمد المطيوعي أن دولة الإمارات تجاوزت الأزمة بنجاح بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي قدمت الدعم وسهلت السبل لمكافحة هذه الجائحة منذ اليوم الأول، وها نحن نعيش ثمرة هذا النجاح الكبير، إذ عادت عجلة الحياة مرة أخرى، مضيفاً بأن الإمارات باتت تحظى بمكانة رائدة بين الدول التي نجحت في تجازو هذه الأزمة وبشهادة الجميع.

وثمن محمد المطيوعي في ختام حديثه دور المؤسسات والدوائر الحكومية التي تعاونت جميعاً خلال الأزمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز