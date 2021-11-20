«آر بي ريتش» يتوج بطلاً لـ «بني ياس» باحتفالية «أبطال خط الدفاع الأول» في «ميدان»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

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احتفل نادي دبي لسباق الخيل أول من أمس بالجهات المحلية في دبي، التي قدمت أداءً وطنياً مشرفاً ضمن خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، وشملت الجهات المكرمة كلاً من:

القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة الصحة في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، حيث حملت السباقات السبعة التي تضمها الأمسية أسماء الجهات الحكومية السبع.

جاء ذلك خلال الأمسية الثانية لسباقات نادي دبي لسباق الخيل الذي أقيم على مضمار «ميدان» العالمي، بحضور الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة، وعوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، واللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالقيادة العامة لشرطة دبي.

والعميد راشد خليفة البوفلاسة مساعد المدير العام للخدمات الذكية في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومحمد مبارك المطيوعي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي ببلدية دبي، ومحمد يوسف المضرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وسالم بطي باليوحة مدير إدارة الخدمات الإعلامية بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وعبد الله أحمد المنصوري مدير إدارة الدعم المؤسسي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

احتفالية عمانية

وقبل بداية الأمسية، احتفل نادي دبي لسباق الخيل بالعيد الوطني العماني الحادي والخمسين،، تأكيداً على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إذ قام اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل بتكريم الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة، احتفالاً بهذه المناسبة الكبيرة.

كلمة شكر

وأكد اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل أن تكريم أبطال خط الدفاع الأول جاء بتوجيهات من الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، تقديراً وعرفاناً منا للدور المحوري والكبير الذي لعبته الجهات والدوائر الحكومية أثناء أزمة جائحة «كورونا» التي تخطيناها بنجاح بفضل رؤية القيادة الرشيدة.

وأضاف اللواء محمد العظب إن دور نادي دبي لسباق الخيل لا يقتصر على الجانب الرياضي، بل أيضاً يمتد إلى التواصل مع كل الجهات الحكومية وكذلك المجتمع، مشيراً إلى أن الاحتفالية هي بمثابة رسالة شكر لأبطال خط الدفاع الأول.

كما هنأ اللواء محمد العظب الأشقاء في سلطنة عمان بمناسبة العيد الوطني العماني الحادي والخمسين، مضيفاً إن النادي أقام احتفالية خاصة بهذه المناسبة الغالية، والتي تدل على عمق العلاقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وبالعودة إلى مجريات السباق، توج «آر بي ريتش لايك مي» لـ «فيكتورياس» وفوزي ناس، بـ «بطولة بني ياس» المخصص للخيول العربية لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، فيما حقق المدرب دووج واتسون ثلاثية خلال الأمسية.

«آر بي ريتش» نجم الأول

ظفر «آر بي ريتش لايك مي» لـ «فيكتورياس» وفوزي ناس، بلقب الشوط الأول «بطولة بني ياس» المخصص للخيول العربية لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» برعاية «القيادة العامة لشرطة دبي» والبالغ قيمة جوائزه 97 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1.33.01 دقيقة وبفارق 14 طولاً عن «آر بي كينزمان» لسعود بن حارب بن ثويني بن شهاب آل سعيد بقيادة الفارس عمور الراسبي وإشراف المدرب أحمد البلوشي.

وحل ثالثاً «ام اتش رحال» لمالكه منصور خليفة سلطان بن حبتور بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدربة إيليس جين.

«تيكينج نيمز» بطل الثاني

حقق «تيكينج نميز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.12.32 دقيقة وبفارق 8 أطوال وربع الطول عن «سمر إيز تومورو» لمالكيه مايكل هيلاري بيرك ومايكل جيمس بيرك بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب راشد علي الرايحي.

«كافو» يخطف الثالث

اقتنص «كافو» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «بلدية دبي» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.40.38 دقيقة وبفارق 6 أطوال ونصف الطول عن «المروم» لـ «إسطبلات الرشيد» بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء ثالثاً «بوادي سبريت» لسلمان علي الصابري بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

«إمبريال إمبير» يقتنص الرابع

ظفر «إمبريال إمبير» لـ «إسطبلات الرشيد» لقب الشوط الرابع لمسافة 1400 متر برعاية «هيئة الطرق والمواصلات» والبالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.25.28 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «تبارك» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وحل ثالثاً «رويال ساندز» لـ «شراكة ذا كول سيلك» بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

«فيثفول سولدير» نجم الخامس

حقق «فيثفول سولدير» لإيه ال بتلر لقب الشوط الخامس 1400 متر برعاية «هيئة الصحة بدبي» والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.26.02 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «مناسك» لـ «إسطبلات الرشيد» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «هوى بلادي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب راشد بورسلي.

«ملفت» يظفر بالسادس

اقتنص «ملفت» لـ «الغاندي للسباقات» لقب الشوط السادس لمسافة 2000 متر برعاية «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس جورج بيكل وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 2.07.32 دقيقة وبفارق 8 أطوال عن «دارك أوف نايت» لناصر عسكر بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «ميلرز هاوس» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب بوبات سيمار.

«فاساري» مسك الختام

حقق «فاساري» لـ «يونيون للسباقات» وعبد الله المعمري لقب الشوط السابع لمسافة 1200 متر برعاية «المكتب الإعلامي لحكومة دبي» البالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.12.97 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «وفود» لـ «الاتحاد للسباقات» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «تريكباج» لـ «نقابة هاف ايه لاك» بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب جابر رمضان.

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