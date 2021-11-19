«لورد جليترز» يتوج بطلاً لـ«كأس البحرين الدولي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ظفر «لورد جليترز» لمالكيه جيف وساندرا تيرنبول بلقب النسخة الثالثة من «كأس البحرين الدولي» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، الذي أقيم على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمملكة البحرين، بقيادة الفارس جايسون واتسون وإشراف المدرب ديفيد أوميرا مسجلاً زمناً قدره 2.01.91 دقيقة وبفارق نصف طول عن «بارني روي» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحل ثالثاً «ماغني كور» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر.

وقال المدرب شارلي ابلبي: (نشعر بارتياح من الأداء الذي قدمه «بارني روي»، وانتقل بشكل حماسي كالعادة في معظم مراحل السباق، وأظهر تحملاً حتى الوصول إلى خط النهاية. والسباق مضى لصالح «لورد جليترز»، ولكننا مرتاحون للغاية من الطريقة التي ركض بها جوادنا).

وأضاف: (سيتم شحن «بارني روي» إلى دبي، وسننظر في برنامج مشاركات شتوية له على مضمار «ميدان»).

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