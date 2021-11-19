تألق مهرات دبي في «الشارقة كلباء للجواد العربي»

المصدر: كلباء- فائز بجبوج:

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شهد اليوم الافتتاحي لمهرجان الشارقة كلباء الثالث للجواد العربي، المقام على أرض شاطئ مدينة كلباء، ويختتم السبت، تألق مهرات مربط دبي للخيول العربية بسيطرة شبه مطلقة على شوطي المهرات بعمر سنة وسنتين بفئاته الثلاث (أ، ب، ج) بحصد المراكز الثلاثة الأولى التي تؤهلها للمنافسة على الكؤوس: الذهبية والفضية والبرونزية بالأشواط الرئيسية للمهرجان الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، وهيئة مطار الشارقة الدولي والعديد من الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة والشركات، بجانب حصد عدد من مهرات المرابط وملاك الخيول لعدد من المراكز الأولى للمهرجان الذي شهد مشاركة 265 جواداً خصص للمهرات والمهور بأعمار من سنة ولغاية الثلاث سنوات، ويحظى برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

شهد الافتتاح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في بمدينة كلباء، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور سليمان سرحان الزعابي رئيس المجلس البلدي بمدينة كلباء، والدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي في مدينة خورفكان، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة، والمهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي، وراشد سيف الزعابي مدير مهرجان كلباء للجواد، وهاشم البيرق نائب رئيس المجلس البلدي بكلباء، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، والعديد من كبار المدعوين وملاك ومربي الخيول.

وقد استهل المهرجان يومه الأول بشوط مخصص للمهرات بعمر سنة وسنتين والمكون من ثلاث فئات ( أ، ب، ج)، ويقام السبت شوط كبار المهور والأشواط الرئيسية الستة.

«أصايل العبادلة» تتألق في الانطلاقة

حققت المهرة «أصايل العبادلة» لمالكها عبد الرحمن محمد العبدولي المركز الأول بمجموع 91,38 نقطة في القسم الأول للشوط الأول، وحلت ثانية المهرة «دعاء الريماس» لمالكها أركان الكبيسي 91,13 نقطة، والمركز الثالث للمهرة «دي رقيقة» لمربط دبي 90,75 نقطة.

وفي القسم الثاني للشوط الأول فازت بالمركز الأول المهرة «دي تيماء» لمربط دبي 91,25 نقطة، وحلت ثانية المهرة «ظبية البستام» التابعة لاسطبلات البستان 91,13 نقطة والثالثة المهرة «دي شمله» لمربط دبي 91,00 نقطة.

وجاء المركز الأول للقسم الثالث لنفس الشوط من نصيب المهرة «فريال الزبير» لمالكها الشيخ عبد الله بن محمد بن علي آل ثاني 92,00 نقطة والمركز الثاني من نصيب المهرة «مياسين الزبير» لآمنة محمد علي الرشيد 90,75 نقطة والثالثة المهرة «كادي الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد بن علي آل ثاني 90,38 نقطة.

وفي الشوط الثاني المخصص للمهرات بعمر سنتين فازت بالقسم الأول منه المهرة «يداير البدر» لمالكها بدر عدنان آل علي 91,25 نقطة والمركز الثاني للمهرة «دي سماحة» لمربط دبي 91,00 نقطة والمركز الثالث «باهية اس بي ام» لمالكها سلطان عبد العزيز لوتاه 90,25 نقطة.

وفي القسم الثاني لنفس الشوط فازت بالمركز الأول المهرة «دي ريمه» لمربط دبي 91,63 نقطة وحلت ثانية المهرة «مسرة الهواجر» لمالكها عليان سعيد الهاجري 90,50 نقطة، والثالثة المهرة «فام جستيسييرا» لمالكها جمعة محمد الشميلي 90 نقطة.

وفي القسم الثالث لنفس الشوط حققت المركز الأول المهرة «دي لين» لمربط دبي 91,63 نقطة وحلت ثانية المهرة «مميزه الميدان» لمالكها خالد صديق الخاجة 89,75 نقطة والمركز الثالث «إ.س.حبيبة» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي 89,63 نقطة.

سعيد بن صقر: سعداء بنجاح المهرجان

وجه الشيخ سعيد ين صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، جزيل الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لدعمه ورعايته لفروسية الآباء والأجداد، واستطرد قائلاً: إن توجيهات سموه بإقامة مهرجان الشارقة للجواد العربي في كلباء رغم كل الظروف التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، تجسد رؤية سموه بأهمية نشر هذه الرياضة والترويج لمسابقات وبطولات جمال الخيل العربي في مختلف مناطق الدولة.

وأعرب الشيخ سعيد في حديثه الخاص مع «البيان الرياضي» عن سعادته بإقامة هذا المهرجان ونجاحه، خاصة بتخصيصه للمهرات والمهور صغيرات السن، التي تؤكد صوابية الإنتاج المحلي مثمناً المشاركة الكبيرة من هذه الخيول بالإضافة للحضور الكبير من الملاك ومربي الخيول وحتى عشاق رياضة الآباء والأجداد.

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