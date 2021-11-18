شوطان للمهرات في افتتاح «الشارقة كلباء للجواد العربي»

المصدر: كلباء – فائز بجبوج

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان عصر اليوم الخميس، مهرجان الشارقة كلباء الثالث للجواد العربي والمقام على شاطئ كورنيش مدينة كلباء بمشاركة 265 جواداً من الخيول العربية الأصيلة، من مختلف أندية ومرابط وإسطبلات الدولة، وينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، والعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وشهد اليوم الافتتاحي للمهرجان الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور سليمان سرحان الزعابي رئيس المجلس البلدي بمدينة كلباء، والدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي في مدينة خورفكان، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة، والمهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول، وراشد سيف الزعابي مدير مهرجان كلباء للجواد العربي، وهاشم محمد البيرق نائب رئيس المجلس البلدي بكلباء، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول، والعديد من كبار المدعوين وملاك ومربي الخيول.

وشهد اليوم الأول للمهرجان إقامة منافسات الشوط الأول «شوط المهرات» بعمر سنة واحدة والمكون من ثلاث فئات (أ، ب، ج)، وهو برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية ومستشفى الشارقة للخيول وتبعه الشوط الثاني هو شوط مخصص للمهرات بعمر سنتين مقسم إلى ثلاث فئات (أ، ب،ج) وبنفس الرعاة للشوط الأول.

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