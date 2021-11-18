505 آلاف درهم جوائز السباق الثالث لمضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تشارك 89 خيلاً في ثالث سباقات مضمار العين، الذي يقام مساء غد وتبلغ جوائزه المالية 505 آلاف درهم، ويتألف من 7 أشواط خصصت ستة منها للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد للخيول المهجنة، ويفتتح حفل الأمسية بسباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة والذي ينطلق لمسافة 2000 متر، حيث تتنافس خيول قوية أبرزها «مجاهد» و«إيه اف مهزمي».

تتسابق 10 خيول لمسافة 2000 متر في الشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة عمر ثلاثة أعوام وما فوق، ويتوقع أن يشهد هذا الشوط تنافساً قوياً للخيول الباحثة عن فوزها الأول، ويبرز منها «لاين اوف اتاك»، و«برونتولوجي».

أشواط المبتدئة

وتقام سباقات الخيول المبتدئة اعتباراً من الشوط الثالث للخيول عمر 3 أعوام ويشارك فيه 14 خيلاً تتسابق لمسافة 1600 متر، وعلى المسافة نفسها تتسابق خيول 3 أعوام وما فوق بالشوط الرابع ويبرز منها «ايه اف ناموس»، و«المرتجل»، فيما تتواصل الإثارة في سباقات المبتدئة بالشوط الخامس بمشاركة 12 خيلاً من إنتاج الإمارات، وتتسابق لمسافة 1400 متر، حيث يحاول «ايه اف الأحقاف» الانفراد بالصدارة، ولكن عليه أن يتفوق على عدد من المنافسين الأقوياء مثل «زينهم» الطامح لتحقيق الفوز، و«أي اس نهام»، وغيرهما، ويقام آخر سباقات المبتدئة بالشوط السادس وقبل الأخير والذي خصص للخيول عمر 4 سنوات وما فوق تتسابق لمسافة 1400 متر، ويبرز منها «هيستوري دي نيكار» و«نشوان».

الشوط الرئيس

تختتم الأمسية بالشوط السابع والأخير وهو الشوط الرئيس بمشاركة 12 خيلاً عمر 4 أعوام فما فوق، وتتسابق لمسافة 1400 متر- هانديكاب- وخلاله يتطلع «جاب يجود» الفائز في آخر مشاركة له بهذا المضمار لتكرار فوزه، غير أنه سيواجه منافسة قوية من خيول قوية أخرى مثل «أوكتيف» وصيف الأسبوع الماضي، و«هزيم الرعد».

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