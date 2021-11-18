الأمسية الثانية لنادي دبي لسباق الخيل بمضمار «ميدان» اليوم

المصدر: دبي- خالد المهيري

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ينطلق اليوم على مضمار «ميدان» العالمي، السباق الثاني لموسم نادي دبي لسباقات الخيل، الذي سيشهد تكريم الجهات المحلية في دبي، التي قدمت أداء وطنياً مشرفاً ضمن خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة (كوفيد 19)، وتشمل الجهات المكرمة كلاً من:

القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة الصحة في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، حيث ستحمل السباقات السبعة، التي تضمها الأمسية أسماء الجهات الحكومية السبع.

كما سيتم الاحتفال أيضاً بالعيد الوطني العماني الحادي والخمسين، والذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر من كل عام، ويتزامن مع تاريخ السباق، تأكيداً على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول «بطولة بني ياس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 «الفئة الثانية» برعاية «القيادة العامة لشرطة دبي» البالغ قيمة جوائزه 97 ألفاً و500 درهم بمشاركة 9 خيول أبرزها «جوال» لـ«الوثبة للسباقات»، «آر بي كينزمان» لسعود بن حارب بن ثويني بن شهاب آل سعيد، «إيه إف السجنجل» لخالد خليفة النابودة، «آر بي بلينغ» لـ«بايرلي للسباقات».

الشوط الثاني

ويشهد الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم مشاركة 7 خيول أبرزها «ميد إين دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «تيكينج نيمز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «مستر كافو» لسلطان علي، «بن عسكر» لناصر عسكر.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «بلدية دبي» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم 10 خيول أبرزها «نايفة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كافو» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «بوادي سبريت» لسلمان علي الصابري، «المروم» لـ«إسطبلات الرشيد».

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع لمسافة 1400 متر برعاية «هيئة الطرق والمواصلات» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزها «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «مقرب» لـ«شادويل»، «رعد» لـ«ر ر ر للسباقات»، «شامبيت» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية «هيئة الصحة بدبي» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم 6 خيول أبرزها «كوكوبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «لايت بيم» لسلطان علي، «مناسك» لـ «إسطبلات الرشيد»، «ميامي جوي» لسعيد حميد الطاير.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 2000 متر برعاية «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم مشاركة 11 خيلاً أبرزها «مونوسكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «دلالات» لـ«شادويل»، «زوكيني» لحمدان بن حرمش، «ملفت» لـ«الغاندي للسباقات».

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع لمسافة 1200 متر برعاية «المكتب الإعلامي لحكومة دبي» والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم، 12 خيلاً أبرزها «شرم» و «سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «هايد بارك» لسلطان علي، «أبابيل» لـ«إسطبلات الرشيد»، «وفود» لـ«الاتحاد للسباقات».

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