265 جواداً تتنافس على الذهب

المصدر: دبي - فائز بجبوج:

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق «مهرجان الشارقة كلباء الثالث للجواد العربي»، وللمرة الثالثة على شاطئ كورنيش مدينة كلباء، وتنطلق المنافسات صباح اليوم، بمشاركة كبيرة تصل إلى 265 جواداً، من المهور والمهرات بعمر سنة حتى ثلاث سنوات فقط، والمهرجان معتمد من قبل الهيئة الأوربية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو».

يقام المهرجان بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحين وشركة المروان للمقاولات، وشرطة كلباء، وبلدية كلباء، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والمجلس البلدي لمدينة كلباء، ودائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، وهيئة مبادرة وقناة الشارقة الرياضية الراعي الإعلامي للمهرجان.

يرأس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري نائب رئيس اللجنة، وتضم في عضويتها كلاً من راشد سيف حماد الزعابي مدير المهرجان، وحسن سيف حماد الزعابي مساعد مدير المهرجان، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، ومحمد الحربي، ومحمد إبراهيم الجسمي، وعادل درويش مسلم، ومحمد عبيد الزعابي، وهيثم محمد الكندي، وأشرف جابر الليثي مساعد مدير المهرجان، إلى جانب العديد من اللجان، ومنها الانضباطية والتحكيمية والفنية والطبية.

شوطا المهرات

تنطلق عروض المهرجان، صباح اليوم الخميس، على شاطئ كورنيش مدينة كلباء بالشوط الأول شوط المهرات بعمر سنة واحدة المكون من ثلاث فئات (أ، ب، ج) وهو برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية، ومستشفى الشارقة للخيول، ويليه الشوط الثاني هو شوط مخصص للمهرات بعمر سنتين مقسم إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج) برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية، ومستشفى الشارقة للخيول وقناة الشارقة الرياضية.

3 أشواط

تتواصل عروض جمال الخيل العربي غداً الجمعة في اليوم الثاني للمهرجان، الذي يشهد 3 أشواط وتكون البداية بالشوط الثالث، المخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات مقسم إلى ثلاث فئات (أ، ب) برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، ويليه الشوط الرابع المخصص للمهور بعمر سنة واحدة مقسم إلى فئتين ( أ، ب) برعاية نادي الشارقة للفروسية والسباق ويليه الشوط الخامس للمهور بعمر سنتين مقسم إلى فئتين (أ، ب) برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي ونادي الشارقة للفروسية والسباق.

تنطلق فعاليات اليوم الثالث والختامي للمهرجان الشارقة بالشوط السادس للمهور بعمر 3 سنوات مقسم إلى فئتين ( أ – ب ) برعاية شركة المروان للمقاولات والبناء، يليه أشواط البطولات الـ6 الرئيسية وهي: بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، وبطولة المهرات بعمر سنتين وبطولة المهرات بعمر ثلاث سنوات، وبطولة المهور بعمر سنة واحدة وبطولة المهور بعمر سنتين، وبطولة المهور بعمر ثلاث سنوات.

‫طريقة التحكيم ‬‬

تعتمد طريقة التحكيم على خمس أنظمة أساسية موضوعية تعتمد في التقييم وتشتمل على الآتي: الهوية العربية/ الرأس والعنق / الجسم والانسياب/ القوائم / الحركة، حيث تُعطى النقاط من (1 – 20) من قبل كل حكم من لجنة التحكيم وبصورة مستقلّة، كما تقبل أنصاف النقاط في التحكيم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وتتأهل الخيول الحائزة على المركز الأول والثاني والثالث في جميع أشواط الفئات العمرية للمشاركة في أشواط البطولات لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي عن كل فئة.

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