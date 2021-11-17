10 منافسات في 3 أيام على ميدان (دبي للبولو والفروسية)

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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يتوجه فرسان وفارسات قفز الحواجز، في الرابعة والنصف عصر غد الخميس، إلى نادي دبي للبولو والفروسية، عند المرابع العربية، للتنافس على مدى ثلاثة أيام، تبدأ اليوم، وتختتم مساء بعد غد السبت، لتحقيق أفضل النتائج في 10 منافسات، يتضمنها الأسبوع الثامن لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية دوري القفز، وبالتعاون مع نادي دبي للبولو والفروسية.

يشتمل اليوم الأول 4 منافسات، خصص أولها للفرسان من فئة الأشبال وخيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز يتراوح ارتفاعها بين (800 ـ 100) سم، حسب الفئة وعمر الخيل، والثالثة والرابعة للفرسان المبتدئين، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز (80 ـ 100) سم، ومن جولة واحدة على حواجز (90 ـ 105) سم.

ويوم غد الجمعة، تقام 3 منافسات، الأولى بمواصفات المرحلتين، الخاصة للفرسان من فئة المستوى الثاني، و(الجونيورز)، والخيول عمر (5 ـ 6) سنوات، ومسارها مصمم بحواجز (115 ـ 120) سم، حسب الفئة والعمر، ومنافستان لفرسان المستوى الأول، الأولى بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (130) سم، والثانية بمواصفات المرحلتين على حواجز (140) سم.

وتختتم المنافسات يوم السبت، بثلاث منافسات، الأولى من جولة واحدة، لمشاركة فرسان المستوى الثاني على حواجز (120) سم، و(الجونيورز) على حواجز (125) سم، والخيول عمر (5 ـ 6) سنوات، على حواجز (120 ـ 125) حسب العمر، والمنافسة الثانية والثالثة لفئة الفرسان من المستوى الأول، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز (130) سم، ثم الختام بمنافسة من جولة واحدة، مع جولة تمايز مصمم مسارها بحواجز ارتفاعها (145) سم.

يمثل حسام زميت، اتحاد الفروسية خلال سير المنافسات، ويترأس خليل إبراهيم لجنة التحكيم، ويصمم علي مهاجر مسارات المنافسات، في الأسبوع الثامن لدوري القفز.

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