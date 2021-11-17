مربط دبي يحقق إنجازاً جديداً في «فيرونا لجمال الخيل»

المصدر: روما - البيان الرياضي

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واصل مربط دبي للخيول العربية حضوره الذهبي في البطولات الدولية التي لا تزال مستمرة في أوروبا، ليعزز رصيده من الإنجازات التي حققها هذا العام بتميز عالٍ محلياً ودولياً، وحقق المربط إنجازاً جديداً أول من أمس ببطولة فيرونا الدولية لجمال الخيل العربية في إيطاليا، والتي شهدت منافسة قوية بين صفوة الإنتاج الأوروبي، وحقق مربط دبي ذهبية المهور عن طريق «دي فنان» وهو من نسل «إكسكاليبور إي إيه» والفرس «إلي فلامينكا».

وقد كان لأيقونة الإنتاج العالمي المعاصر وعمود الإنتاج الأول في مربط دبي «إف إيه إل رشيم» بصمته المعتادة في كل البطولات المحلية والدولية؛ فقد توج المهر «فدوى ديل بالازوتو» من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي فضة» بذهبية المهور بعمر السنة، كما تمكن المهر «دي وناس» من الفحل «إف إيه إل رشيم» والمملوك لمربط الجود من إحراز برونزية المهور.

وتحفظ بطولة فيرونا لجمال الخيل العربية لمربط دبي سجلاً حافلاً من الإنجازات كان آخرها ثلاثية ذهبية، كان أبطالها المهرة «دي إيه عسلية» ابنة أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «إيلي فلامينكا»، والمهر المتميز «دي شخاط» ابن الفحل «دي خطاف» والفرس «دي شيرين».

بصمة

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالتتويج الذهبي للمهر «دي فنان»، معتبراً المهر مشروعاً متميزاً سيحقق بصمات عالمية في الإنتاج لما يتمتع به من مواصفات القوة والجمال والتناغم في المكونات والحركة، وقال التوحيدي: «بطولة فيرونا محطة تنافسية مهمة لاسيما لقياس مستوى جودة الإنتاج الأوروبي، لقد حققت مشاركتنا هدفها المحدد باللقب الذهبي للمهر «دي فنان». كما أسعدنا الحضور الإنتاجي المتميز للفحل «إف إيه إل رشيم» الذي سجل بصمته مع المهرة «فدوى» لمربط بالازوتو والمهر «دي وناس» لمربط الجود».

إنجازات

من جهته أعرب عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بذهبية المهر «دي فنان» في بطولة وصفها بأنها قوية ومتميزة، وقال المرزوقي: «البطولة تسجل في تاريخها لمربط دبي إنجازات قياسية في إنتاجه المحلي بمواصفاته العالمية، وبقيادة أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم»، وأضاف إنتاج الفحل «إف إيه إل رشيم» لا يزال مطلباً مختلفاً المرابط العالمية، وهو لا يزال متاحاً لتعزيز دماء الخيول العربية في المرابط العالمية إلى جانب الفحل العالمي دي سراج والفحل المتميز دي نائل».

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